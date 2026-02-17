Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Šport

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Program ZOH 2026 v utorok 17. februára.

10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



10.00 severská kombinácia

muži - individuálna súťaž veľký mostík

10.00 skoky na veľkom mostíku

13.45 beh na 10 km

13.00 snoubording

ženy slopestyle – finále

14.30 biatlon

muži – štafeta na 4×7,5 km

16.22 rýchlokorčuľovanie

16.22/16.28 muži tímová stíhačka – B-finále a A-finále

16.41/16.47 ženy tímová stíhačka – B-finále a A-finále

19.00 boby

19.00/21.05 muži dvojboby – 3. a 4. jazda

19.30 akrobatické lyžovanie

muži Big Air – finále



9.05 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE




9.05 curling

9.05/19.05 muži – zápasy v základnej skupine

14.05 ženy – zápasy v základnej skupine

10.45 akrobatické lyžovanie

10.45/11.30 ženy akrobatické skoky – kvalifikácia

13.30/14.15 muži akrobatické skoky – kvalifikácia

12.10 hokej–muži

play off o postup do štvrťfinále:

12.10 Švajčiarsko - Taliansko

12.10 Nemecko - Francúzsko

16.40 Česko - Dánsko

21.10 Švédsko - Lotyšsko

14.30 rýchlokorčuľovanie

14.30/14.52 m+ž tímová stíhačka – semifinále

18.45 krasokorčuľovanie

ženy – krátky program
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?