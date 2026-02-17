< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Program ZOH 2026 v utorok 17. februára.
10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.00 severská kombinácia
muži - individuálna súťaž veľký mostík
10.00 skoky na veľkom mostíku
13.45 beh na 10 km
13.00 snoubording
ženy slopestyle – finále
14.30 biatlon
muži – štafeta na 4×7,5 km
16.22 rýchlokorčuľovanie
16.22/16.28 muži tímová stíhačka – B-finále a A-finále
16.41/16.47 ženy tímová stíhačka – B-finále a A-finále
19.00 boby
19.00/21.05 muži dvojboby – 3. a 4. jazda
19.30 akrobatické lyžovanie
muži Big Air – finále
9.05 curling
9.05/19.05 muži – zápasy v základnej skupine
14.05 ženy – zápasy v základnej skupine
10.45 akrobatické lyžovanie
10.45/11.30 ženy akrobatické skoky – kvalifikácia
13.30/14.15 muži akrobatické skoky – kvalifikácia
12.10 hokej–muži
play off o postup do štvrťfinále:
12.10 Švajčiarsko - Taliansko
12.10 Nemecko - Francúzsko
16.40 Česko - Dánsko
21.10 Švédsko - Lotyšsko
14.30 rýchlokorčuľovanie
14.30/14.52 m+ž tímová stíhačka – semifinále
18.45 krasokorčuľovanie
ženy – krátky program
