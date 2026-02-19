< sekcia Šport
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 19. februára
TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Program ZOH 2026 vo štvrtok 19. februára.
10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.00 severská kombinácia
10.00/14.00 tímový šprint skoky/beh na lyžiach
13.55 skialpinizmus
13.55 ženy šprint – finále /JAGERČÍKOVÁ?, CULLY?/
14.15 muži šprint – finále /ŠIARNIK?/
14.00 akrobatické lyžovanie
14.00/15.00 muži akrobatické skoky – finále
14.40 hokej–ženy
14.40 zápas o bronz: Švajčiarsko - Švédsko
19.10 finále: USA - Kanada
16.30 rýchlokorčuľovanie
muži 1500 m
19.00 krasokorčuľovanie
ženy – voľné jazdy
9.05 curling
9.05 muži – zápasy v základnej skupine
14.05 ženy – zápasy v základnej skupine
19.05 muži – semifinále
9.50 skialpinizmus
9.50 ženy šprint – kvalifikácia /JAGERČÍKOVÁ, CULLY/
10.30 muži šprint – kvalifikácia /ŠIARNIK/
12.55 ženy šprint – semifinále /JAGERČÍKOVÁ?, CULLY?/
13.25 muži šprint – semifinále /ŠIARNIK?/
10.30 akrobatické lyžovanie
10.30 muži U-rampa – kvalifikácia
11.00/11.45 muži akrobatické skoky – kvalifikácia
19.30 ženy U-rampa – kvalifikácia
10.00 ZOH26 - TK s Hektorom Kapustíkom po návrate na Slovensko
10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA
10.00 severská kombinácia
10.00/14.00 tímový šprint skoky/beh na lyžiach
13.55 skialpinizmus
13.55 ženy šprint – finále /JAGERČÍKOVÁ?, CULLY?/
14.15 muži šprint – finále /ŠIARNIK?/
14.00 akrobatické lyžovanie
14.00/15.00 muži akrobatické skoky – finále
14.40 hokej–ženy
14.40 zápas o bronz: Švajčiarsko - Švédsko
19.10 finále: USA - Kanada
16.30 rýchlokorčuľovanie
muži 1500 m
19.00 krasokorčuľovanie
ženy – voľné jazdy
9.05 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE
9.05 curling
9.05 muži – zápasy v základnej skupine
14.05 ženy – zápasy v základnej skupine
19.05 muži – semifinále
9.50 skialpinizmus
9.50 ženy šprint – kvalifikácia /JAGERČÍKOVÁ, CULLY/
10.30 muži šprint – kvalifikácia /ŠIARNIK/
12.55 ženy šprint – semifinále /JAGERČÍKOVÁ?, CULLY?/
13.25 muži šprint – semifinále /ŠIARNIK?/
10.30 akrobatické lyžovanie
10.30 muži U-rampa – kvalifikácia
11.00/11.45 muži akrobatické skoky – kvalifikácia
19.30 ženy U-rampa – kvalifikácia
10.00 ZOH26 - TK s Hektorom Kapustíkom po návrate na Slovensko