Štvrtok 19. február 2026
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 19. februára

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša denný program na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Autor TASR
Program ZOH 2026 vo štvrtok 19. februára.

10.00 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA



10.00 severská kombinácia

10.00/14.00 tímový šprint skoky/beh na lyžiach

13.55 skialpinizmus

13.55 ženy šprint – finále /JAGERČÍKOVÁ?, CULLY?/

14.15 muži šprint – finále /ŠIARNIK?/

14.00 akrobatické lyžovanie

14.00/15.00 muži akrobatické skoky – finále

14.40 hokej–ženy

14.40 zápas o bronz: Švajčiarsko - Švédsko

19.10 finále: USA - Kanada

16.30 rýchlokorčuľovanie

muži 1500 m

19.00 krasokorčuľovanie

ženy – voľné jazdy



9.05 PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo - ĎALŠIE SÚŤAŽE




9.05 curling

9.05 muži – zápasy v základnej skupine

14.05 ženy – zápasy v základnej skupine

19.05 muži – semifinále

9.50 skialpinizmus

9.50 ženy šprint – kvalifikácia /JAGERČÍKOVÁ, CULLY/

10.30 muži šprint – kvalifikácia /ŠIARNIK/

12.55 ženy šprint – semifinále /JAGERČÍKOVÁ?, CULLY?/

13.25 muži šprint – semifinále /ŠIARNIK?/

10.30 akrobatické lyžovanie

10.30 muži U-rampa – kvalifikácia

11.00/11.45 muži akrobatické skoky – kvalifikácia

19.30 ženy U-rampa – kvalifikácia



10.00 ZOH26 - TK s Hektorom Kapustíkom po návrate na Slovensko
