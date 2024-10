Prehra Arsenalu bola podľa Artetu po vylúčení Salibu na spadnutie

Bournemouth 20. októbra (TASR) - Pre futbalistov Arsenalu bola strata bodov po vylúčení Williama Salibu na spadnutie. Po sobotnej prehre v Premier League na pôde Bournemouthu 0:2 to konštatoval tréner tímu Mikel Arteta. Jeho mužstvo prehralo v najvyššej anglickej súťaži prvýkrát v tejto sezóne.



Arsenal vstúpil do stretnutia ako jasný favorit a očakávalo sa, že po zisku troch bodov pôjde na čelo tabuľky. V 30. minúte však Saliba videl červenú kartu za faul na unikajúceho Evanilsona a jeho spoluhráči hrali hodinové oslabenie. V prebiehajúcom ročníku získali len dva body v troch stretnutiach, ktoré dohrávali s desiatimi. "Je veľmi ťažké vyhrať v Premier League, keď hráte 60 minút s desiatimi mužmi. Neúspech bol jednoducho na spadnutie. Museli sme si tým prejsť trikrát, a to nás stálo tie zápasy," uviedol Arteta.



"Kanonieri" utrpeli prvú prehru v Premier League od 14. apríla, keď ich na Emirates Stadium zdolala Aston Villa (2:0). Španielsky kormidelník uznal, že počas prvej štvrťhodiny to nebolo ono, no potom sa jeho zverenci dostali na koňa. "Chvíľu nám trvalo sa chopiť oprát, potom sa nám to podarilo, ale po polhodine sa hra zmenila. Úsilie tímu v desiatich bolo fantastické, ale na víťazstvo to nestačilo," citovala Artetu agentúra AFP. "Musíme prestať robiť chyby, pretože chcete 11 hráčov na 90 minút. To je to, čo vám vyhráva futbalové zápasy," dodal stredopoliar Declan Rice.



Bournemouth šiel do vedenia v 70. minúte zásluhou striedajúceho Ryana Christieho a krátko na to víťazstvo domácich spečatil Justin Kluivert z pokutového kopu. "Jasné, že zápas sa po inkasovaní červenej karty trocha zmenil. Ale aj predtým sme hrali veľmi dobre. Z našej strany to bol solídny výkon a dobré víťazstvo," povedal kouč domácich Andoni Iraola pre klubový web. Jeho zverenci sa v tabuľke posunuli na 10. priečku, Arsenal figuruje na treťom mieste o skóre za Manchestrom City a bod za vedúcim Liverpoolom. Obaja súperi o titul však majú zápas k dobru.



Hráčom Manchestru United priniesla sobota prvý ligový triumf po troch zápasoch, keď doma zvíťazili nad Brentfordom 2:1. Podľa trénera Erika ten Haga sa však o zlomovom bode hovoriť nedá. "Nie, je to len víťazstvo. Tento výsledok nám môže pomôcť, ale je len jeden a musíme na ňom stavať. Tlak je tu vždy, treba vyhrať každý zápas. Dnes sme ukázali odhodlanie strieľať góly, a to je to, čo potrebujeme," zhodnotil Holanďan. "Červení diabli" majú, rovnako ako pred rokom, turbulentný úvod sezóny, po ôsmich kolách sú v tabuľke jedenásti s jedenástimi bodmi.