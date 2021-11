Prehra Neapola, Osimhen skončil po strete so Škriniarom v nemocnici

Miláno 22. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol utrpeli prvú prehru v tejto sezóne Serie A. V šlágri 13. kola najvyššej talianskej súťaže podľahli na pôde Interu Miláno 2:3. Nevyužili tak šancu bodovo sa vzdialiť druhému AC Miláno, ktoré v sobotu zaváhalo proti Fiorentine. Inter v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom si naopak polepšil a posunul sa na tretie miesto. Na vedúcu dvojicu stráca štyri body.



Neapol začal na San Sire aktívne a od 18. minúty viedol po góle Piotra Zielinskeho. Domácim sa však ešte do prestávky podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. V oboch góloch mal prsty turecký stredopoliar Hakan Calhanoglu, ktorý najskôr premenil pokutový kop a tesne pred odchodom do kabín asistoval pri presnom zásahu Ivana Perišiča. V 61. minúte zvýšil po rýchlom brejku Lautaro Martinez, striedajúci Dries Mertens peknou technickou strelou už iba skorigoval prehru Neapola.



"Dnes sme museli ukázať, čo dokážeme," povedal po zápase Martinez: "Hráme dobre, no niekedy výsledok nie je ideálny. Mali sme sme náročné zápasy a vybojovali sme v nich body." Škriniar sa dostal v 58. minúte pri hlavičkovom súboji do veľmi tvrdého stretu s útočníkom Neapola Victorom Osimhenom, Obranca Interu zápas dohral, horšie na tom bol Nigérijčan, ktorý skončil v nemocnici: „Má zlomeninu očnice a ľavej lícnej kosti. Hráč podstúpi operáciu a zostane na pozorovaní,“ uviedol Neapol v tlačovej správe po zápase. Je otázne, či najlepší strelec SSC ešte v tomto roku nastúpi..



Inter získal v uplynulých piatich zápasoch 13 bodov, pričom za celú sezónu prehral len jeden zápas. Tréner Simone Inzaghi bol s výkonom svojho tímu spokojný: „Zaslúžene sme zdolali veľmi silný tím. Odohrali sme výborný zápas a chlapcom som zagratuloval."



Kauč Neapola Luciano Spalletti sa vyjadril kriticky na margo výkonu jeho zverencov v prvom polčase. Viac ako prehra ho nahneval prístup: „Po prvom polčase som bol nahnevaný, mali sme byť odvážnejší. Výsledok? Je mi to jedno. Dôležitejší je pre mňa prístup.“