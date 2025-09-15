< sekcia Šport
Prekážkarka Jepkemeiová stratila v rozbehu na 3000 m topánku
V prvej časti rozbehu stratila svoju ľavú topánku, keď ju zasiahla zozadu jedna zo súperiek.
Autor TASR
Tokio 15. septembra (TASR) - Kazachstanská atlétka Daisy Jepkemeiová nastúpila na 3000 m prekážok na MS v Tokiu s dvoma topánkami, no cieľovú čiaru prekročila len s jednou.
