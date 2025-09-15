Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prekážkarka Jepkemeiová stratila v rozbehu na 3000 m topánku

Kazachstánska atlétka Daisy Jepkemei súťaží v rozbehu na 3 000 metrov prekážok žien po tom, čo stratila topánku na Majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu, pondelok 15. septembra 2025. Foto: TASR/AP

V prvej časti rozbehu stratila svoju ľavú topánku, keď ju zasiahla zozadu jedna zo súperiek.

Autor TASR
Tokio 15. septembra (TASR) - Kazachstanská atlétka Daisy Jepkemeiová nastúpila na 3000 m prekážok na MS v Tokiu s dvoma topánkami, no cieľovú čiaru prekročila len s jednou.

V prvej časti rozbehu stratila svoju ľavú topánku, keď ju zasiahla zozadu jedna zo súperiek. Jepkemeiová sa najprv pokúsila pokračovať s uvoľnenou topánkou, ale nakoniec ju odkopla. Naboso bežala aj cez vodnú prekážku. Napriek tomu, že sa vyhla pádu, nedokázala držať krok s ostatnými a nepostúpila do ďalšej fázy.
