Prekážkarky Forster i Frličková si v Ostrave zabehli sezónne maximá
Autor TASR
Ostrava 31. januára (TASR) - Slovenské prekážkarky Viktória Forster a Laura Frličková si v rámci majstrovstiev Moravy a Sliezska v Ostrave zabehli sezónne maximá. Obe štartovali na 60 m prek. mimo súťaž a ukázali sľubnú formu pred utorkovým mítingom Czech Indoor Gala v tej istej hale.
Forster dosiahla v rozbehu výkon 8,12 s, v B-finále potom členka VŠC Dukla finišovala za 8,26. Oba svoje behy vyhrala. „Prvý beh bol vcelku dobrý, len tam chýbala väčšia frekvencia. V druhom som žiaľ spravila viacero chýb a to ma stálo lepší čas,“ povedala Forster pre svoju zastupujúcu agentúru Top Athletics.
Frličková za svojou staršou kolegyňou z reprezentácie dobehla v dvoch slovenských halových juniorských rekordoch 8,45 a 8,35. "Prvý beh ma potešil, po chorobe prišiel osobný rekord, ale technicky to nebolo dobré, zakopla som na štvrtej prekážke. Druhý beh mi technicky lepšie vyšiel s dobrým nábehom. Pomohlo mi, že som bola vedľa Viky, čo ma ťahalo vpred a teším sa aj na utorok, s kvalitnými súperkami mám väčšiu motiváciu," odkázala Frličková.
