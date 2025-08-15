< sekcia Šport
Prekop bol jednou z hlavných postáv Baníka: Mal som obrovskú radosť
V minulotýždňovom turbulentnom dueli si Prekop pripísal asistenciu a strelil víťazný gól na 4:3.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Slovenský futbalový útočník Erik Prekop bol jednou z hlavných postáv Baníka Ostrava v 3. predkole Konferenčnej ligy. V dvojzápase proti rakúskej Austrii Viedeň strelil dva rozhodujúce góly a zariadil postup svojho tímu do bojov o hlavnú fázu európskej súťaže.
V minulotýždňovom turbulentnom dueli si Prekop pripísal asistenciu a strelil víťazný gól na 4:3. Práve 27-ročný útočník v odvete vo Viedni otvoril skóre, keď sa v závere prvého polčasu presadil z pokutového kopu po faule na Davida Buchtu. „Boli sme určení štyria. A keď som videl, že 'Buchtič' penaltu vybojoval, šiel som si pre loptu. Chlapci vedeli, že keď bude penalta, chcel by som ju zahrávať. Veril som si na ňu. David prišiel za mnou, podal mi ruku a povedal, že to dám a že mi verí. A potom som mal obrovskú radosť,“ opísal Prekop gólovú situáciu.
V druhom polčase domáci len vyrovnali zásluhou Philippa Wiesingera a z postupu do play off sa tešila Ostrava. „Tento výsledok sme veľmi potrebovali. Aj keď sme nevyhrali, len remizovali, postupujeme ďalej a ešte je pred nami posledná skúška. Dôležité bolo, že sme prvý polčas dohrali za stavu 1:0 pre nás. V druhom polčase sme potom dostali gól zo štandardky, ale vedeli sme, že Austria svoju kvalitu jednoducho má,“ dodal Prekop pre oficiálnu stránku Baníka. Do zápasu zasiahli aj brankár Dominik Holec a stredopoliar Tomáš Rigo, všetci traja Slováci si pripísali plnú minutáž.
Pre český klub však postup nebol jednoduchý, domáci boli značne aktívnejší. „Klobúk dole pred chlapcami, bolo to vydreté. V kombinácii strácame viac lôpt, než by sme mali, zároveň si toho málo vytvárame. Austria proti nám hrala výborne, napriek tomu snáď postupujeme zaslúžene, hoci ten koniec bol trochu hektický a na nervy,“ citoval trénera Pavla Hapala portál idnes.cz. „Obrovský klobúk skladám pred chlapcami vzadu, odskákali si tam toho naozaj veľa. Musíme uznať ich kvalitu a chvalabohu to na postup stačilo. Veľmi sme si ten postup všetci priali, spadol nám veľký kameň zo srdca, pretože na konci stretnutia to úplne v pokoji nebolo. Posledné minúty na ihrisku boli náročné fyzicky aj psychicky,“ povedal o závere zápasu Prekop.
Ostrava si v boji o hlavnú fázu zmeria sily s NK Celje, ktoré to v uplynulom ročníku dotiahlo až do štvrťfinále. Pred budúcotýždňovým súbojom sa rozhodla odložiť si víkendový duel s Pardubicami. „Možno nám to niekto bude vyčítať, ale ak sa zamyslíte nad cestovaním, ktoré nás čaká, je to logické. Teraz mierime domov, museli by sme ísť do Pardubíc a potom hneď letieť do Celje. Chlapcom príde oddych vhod, čaká nás veľmi ťažký súper,“ skonštatoval Hapal. „Priznám sa, že slovinskú ligu nesledujem, takže sa budem pripravovať podľa toho, čo nám povedia tréneri. Nič jednoduché nás nečaká, ale verím, že sme tento postup potrebovali a že sa od tohto úspechu odrazíme,“ dodal Prekop.
Vo štvrtok bol v akcii aj druhý český zástupca Sparta Praha s kapitánom Lukášom Haraslínom. „Rudí“ nadviazali na domáci triumf nad arménskym Ararat-Armenia (4:1) aj v Jerevane, kde zvíťazili 2:1. „Mali sme náskok, ale aj tak sme chceli vyhrať. Každé víťazstvo posúva tím ďalej. Aj keď sme nepredviedli presvedčivý výkon, ale hrali sme intenzívne až do konca a dotiahli to,“ tešil sa po zápase Haraslín. Slovenský reprezentant nosí kapitánsku pásku od novej sezóny. „Samozrejme, zodpovednosť je väčšia, mám ju za celé mužstvo, či už na ihrisku alebo aj mimo neho. Pre mňa je cťou, že som kapitánom Sparty, ale moja rola v hre sa nijako nemení. Niekedy musíme krotiť emócie, ale zároveň ich tiež potrebujeme,“ povedal o svojich nových povinnostiach Haraslín.
Súboj v Jerevane priniesol viacero nepríjemostí. Z dvojmetrovej výšky najskôr z tribúny vypadol jeden z českých fanúšikov, ale našťastie sa mu nič vážne nestalo a po kontrole zdravotníkov odkráčal po vlastných. Pre zranenie potom museli striedať Adam Ševínský a Magnus Andersen, po ostrom faule na Angela Preciada navyše v závere prišla červená karta pre domáceho Joaa Queirosa. Rozhodca najprv vytiahol len žltú kartu, proti čomu z lavičky protestoval Haraslín, za čo si jednu vyslúžil aj on: „Žltá karta ma mrzí, ale to futbal prináša. Bol to zlomok sekundy, potreboval som zo seba dostať emócie. Rozhodca mal dať rovno červenú kartu a nemusela vzniknúť potýčka.“ Sparta sa v play off stretne s lotyšskou Rigou, ktorú trénuje slovenský kouč Adrián Guľa.
