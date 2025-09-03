< sekcia Šport
Prekop prestúpil z Ostravy do Slavie, podpísal trojročný kontrakt
Praha 3. septembra (TASR) - Slovenský futbalový útočník Erik Prekop prestúpil z Baníka Ostrava do Slavie Praha. S úradujúcim českým majstrom podpísal trojročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slavie.
„Erika sme sledovali naozaj dlho, patril medzi naše vysnívané posily. Jeho typológia dokonale zapadá do nášho spôsobu hry a verím, že nám okamžite dodá kvalitu a energiu. Je to hráč, ktorého sme si skutočne želali a som veľmi rád, že vedeniu klubu sa ho podarilo dotiahnuť do Edenu. Spoločne s Muhammedom Chamom budp posilami, ktoré nám pomôžu zvládnuť ciele a náročnosť tejto sezóny," uviedol tréner „zošívaných" Jindřich Trpišovský.
Prekop sa teší na novú výzvu. „Boli to náročné dni. V kútiku duše som dúfal, že rokovania dospejú do úspešného koncA. Som rád, že všetko klaplo," povedal 27-ročný Prekop, ktorý odštartoval svoju profesionálnu kariéru v AS Trenčín, odkiaľ putoval na ročné hosťovanie do Interu Bratislava a Petržalky.
V roku 2019 zamieril do Česka, kde obliekal dresy Hradca Králové a Bohemiansu 1905. V lete 2024 prestúpil do Baníka Ostrava a v uplynulej sezóne patril k najlepším strelcom tímu. Kvalitnými výkonmi si vypýtal pozvánku do slovenskej reprezentácie, v ktorej v tomto roku debutoval v prípravnom zápase v Grécku.
