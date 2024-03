Prekop prispel gólom k remíze Bohemiansu, skóroval aj Krčík z Karvinej

česká liga - 23.kolo:



SK Sigma Olomouc – Bohemians 1905 2:2 (2:2)



Góly: 19. Fortelný, 22. Novák – 4. PREKOP, 41. Hála



/D. Ventúra odohral celý zápas, J. Chvátal a brankár M. Macík na lavičke náhradníkov - E. Prekop do 86. min/







MFK Karviná – 1.FC Slovácko 1:3 (1:1)



Góly: 30. KRČÍK – 37. Siňavskij, 57. Hofmann, 65. Havlík (z 11 m), ČK: 42. Ayaosi (Karviná)



/D. Holec odchytal celý zápas, D.Krčík celý zápas, A. Ivan do 59. min, M. Regáli do 46. min - P. Blahút od 83. min/







FK Mladá Boleslav – SK Dynamo Č. Budějovice 3:1 (2:1)



Góly: 10. a 15. Hilál, 90+1. Nikl (vl.) – 7. Zíka



/A. Kadlec do 84. min - D. Šipoš odchytal celý zápas, M. Madleňák od 88. min, V. Sliacky od 61. min/







FK Jablonec – FC Hradec Králové 1:1 (1:1)



Góly: 35. Chramosta (z 11 m) – 5. Spáčil, ČK: 66. Hurtado (Jablonec)



/S. Nebyla celý zápas, D. Hollý do 89. min - L. Čmelík celý zápas, S. Dancák na lavičke náhradníkov/

Olomouc 2. marca (TASR) - Slovenský futbalista Erik Prekop prispel gólom k remíze Bohemiansu Praha na trávniku Sigmy Olomouc 2:2 v 23. kole českej ligy. Karviná podľahla pred vlastnými priaznivcami Slovácku 1:3. O jediný gól domácich sa postaral obranca Dávid Krčík.FK Jablonec remizoval doma s Hradcom Králové 1:1. Mladá Boleslav si poradila s Dynamom České Budějovice 3:1.