Prekop skóroval, Bohemians bližšie k postupu do majstrovskej skupiny

Česká liga - 27. kolo:



Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 4:0 (1:0)



Góly: 40. Matoušek, 62. Kovařík, 74. PREKOP, 90.+1 Drchal



/E. Prekop hral do 79. minúty, dal gól a mal asistenciu - M. Tomič hral od 70. minúty/





FC Zbrojovka Brno - FK Pardubice 2:1 (0:0)



Góly: 47. a 76. Řezníček - 90.+3 Krobot



/V. Budinský (Pardubice) bol na lavičke/





FC Hradec Králové - SK Dynamo České Budějovice 2:1 (2:0)



Gól: 32. Vašulín, 35. Kučera - 84. ČMELÍK



/P. Bajza chytal celý zápas, M. Trusa hral od 76. minúty - M. Králik hral celý zápas, L. Čmelík celý zápas, dal gól a dostal žltú kartu, B. Sluka hral od 70. minúty a mal asistenciu, D. Šípoš bol na lavičke náhradníkov/

Praha 16. apríla (TASR) - Futbalisti Bohemians Praha vyhrali v nedeľňajšom zápase 27. kola najvyššej českej súťaže nad Mladou Boleslavou jasne 4:0. Jeden gól si za domácich pripísal aj Slovák Erik Prekop, ktorý zvýšil na 3:0 a na konte mal aj asistenciu. Bohemains tak výrazne zvýšil svoje šance na postup do skupiny o titul, ich súper hrá o účasť v skupine o 7.-10. miesto.V nedeľu sa gólovo presadil aj ďalší Slovák Lukáš Čmelík, no jeho České Budějovice prehrali na pôde Hradca Králové 1:2. Pri presnom zásahu mu asistoval krajan Branislav Sluka, ktorý nastúpil v 70. minúte. Ich tím tak stratil body v boji o postup do prostrednej skupiny, domáci zvýšili svoje šance na miestenku v tej majstrovskej. V ich bráne bol celý zápas Slovák Pavol Bajza. Rovnaký triumf dosiahlo na domácom trávniku aj Brno, ktoré zdolalo posledné Pardubice. Zbrojovka taktiež bojuje o účasť v skupine o 7.-10. miesto.