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Prekvapenie na basketbalových MS: Hráčky Mali zdolali Španielky 82:73
Sika Koneová zaznamenala 19 bodov a desať doskokov, rovnaký bodový zápis mala aj Djeneba N'Diayeová.
Autor TASR
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Berlín 5. septembra (TASR) - Basketbalistky Mali sa postarali o prvé veľké prekvapenie majstrovstiev sveta v Berlíne. V sobotňajšom zápase A-skupiny zdolali favorizované Španielky 82:73. Sika Koneová zaznamenala 19 bodov a desať doskokov, rovnaký bodový zápis mala aj Djeneba N'Diayeová. Pre Mali to bolo iba druhé víťazstvo na svetových šampionátoch v histórii.
MS v basketbale žien A-skupina:
Mali - Španielsko 82:73 (32:34)
Najviac bodov: Koneová 19 (10 doskokov), Ndiayeová 19, Dembeleová 11 - Martinová 20, DiLeová 16, Florezová 8
Mali - Španielsko 82:73 (32:34)
Najviac bodov: Koneová 19 (10 doskokov), Ndiayeová 19, Dembeleová 11 - Martinová 20, DiLeová 16, Florezová 8