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Sobota 5. september 2026
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Prekvapenie na basketbalových MS: Hráčky Mali zdolali Španielky 82:73

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Na snímke Rokia Doumbiová (vpravo) z Mali a Mariona Ortizová zo Španielska počas zápasu základnej A-skupiny Mali – Španielsko na majstrovstvách sveta v basketbale žien v Berlíne v sobotu 5. septembra 2026. Foto: TASR/AP

Sika Koneová zaznamenala 19 bodov a desať doskokov, rovnaký bodový zápis mala aj Djeneba N'Diayeová.

Autor TASR
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Berlín 5. septembra (TASR) - Basketbalistky Mali sa postarali o prvé veľké prekvapenie majstrovstiev sveta v Berlíne. V sobotňajšom zápase A-skupiny zdolali favorizované Španielky 82:73. Sika Koneová zaznamenala 19 bodov a desať doskokov, rovnaký bodový zápis mala aj Djeneba N'Diayeová. Pre Mali to bolo iba druhé víťazstvo na svetových šampionátoch v histórii.

MS v basketbale žien A-skupina:

Mali - Španielsko 82:73 (32:34)

Najviac bodov: Koneová 19 (10 doskokov), Ndiayeová 19, Dembeleová 11 - Martinová 20, DiLeová 16, Florezová 8
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