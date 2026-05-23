< sekcia Šport
PREKVAPENIE NA MS: Američania podľahli v A-skupine Lotyšom 2:4
Američania doplatili na nedôraznú koncovku a obetavý výkon predviedol lotyšský brankár Kristers Gudlevskis, ktorý zneškodnil 46 striel.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zürich 23. mája (TASR) - Americkí hokejisti podľahli v sobotnom dueli A-skupiny majstrovstiev sveta Lotyšsku 2:4. Úradujúci majstri sveta prehrali svoj tretí zápas na šampionáte a s piatimi bodmi im patrí 5. miesto. Štvrté Lotyšsko sa v tabuľke posunulo o bod pred svojho sobotného súpera. Američania doplatili na nedôraznú koncovku a obetavý výkon predviedol lotyšský brankár Kristers Gudlevskis, ktorý zneškodnil 46 striel.
Američanov čaká najbližšie v pondelok od 16.20 h Maďarsko. Lotyši deň voľna nemajú a v nedeľu nastúpia tiež od 16.20 h proti Veľkej Británii.
Hráči USA boli v prvej tretine aktívni, no vylámali si zuby na brankárovi Gudlevskisovi a za jeho chrbát neprešiel ani jeden z osemnástich pokusov. Útočník Karlových Varov Egle si počkal na príležitosť a v 9. minúte využil gólovú zadovku spoza bránky v podaní Dzierkalsa. Do prostrednej časti vstúpili obhajcovia titulu obrovským tlakom a pramenila z toho presilová hra, ktorú však nevyužili. Lotyši sa z obranného pásma dostávali len ťažko a zbytočný krosček Mamčicsa potrestal v závere presilovky Matthew Tkachuk. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára po nacvičenom signáli tečoval strelu Moorea a pripísal si svoj prvý gól pri premiérovej účasti na svetovom šampionáte. Lotyši ešte pred koncom tretiny mohli ísť opäť do vedenia, no pri prečíslení 3 na 2 minuli bránku. Záverečnú časť hry začali obidva tímy skôr opatrnejšie, kým sa k puku nedostal Vilmanis. Ten sa najprv zbavil jedného z obrancov USA a pri pokuse o zakončenie nakoniec prihral na vedúci zásah Smirnovsa. Američania sa nevedeli presadiť proti mužovi zápasu Gudlevskisovi a obetavý výkon podal celý lotyšský tím. V záverečnej hre bez brankára najprv Američania inkasovali tretí gól, potom znížili na 2:3, no po následnom buly sa do prázdnej bránky opäť presadil Vilmanis. Ten tak ukončil zápas s bilanciou 2+1.
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 26:5 15*
2. Fínsko 5 5 0 0 0 24:5 15*
3. Rakúsko 4 3 0 0 1 12:14 9
4. Lotyšsko 5 2 0 0 3 10:16 6
----------------------------------
5. USA 5 1 1 0 3 14:17 5
6. Nemecko 5 1 0 1 3 11:17 4
7. Maďarsko 4 1 0 0 3 10:14 3
----------------------------------
8. V. Británia 5 0 0 0 5 4:23 0
* - postup do štvrťfinále
Američanov čaká najbližšie v pondelok od 16.20 h Maďarsko. Lotyši deň voľna nemajú a v nedeľu nastúpia tiež od 16.20 h proti Veľkej Británii.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Lotyšsko - USA 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Góly: 9. Egle (Dzierkals, Zile), 47. Smirnovs (Vilmanis, Balcers), 59. Vilmanis (Batna), 60. Vilmanis - 35. Tkachuk (Moore, Nelson), 60. Olivier (Tkachuk, Faulk). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Ofner (Rak.) - Hautamäki (Fín.), Ondráček (ČR), vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9184 divákov.
Lotyšsko: Gudlevskis - Šmits, Cibulskis, Freibergs, Andžans, Mamčics, Zile, Tumanovs - Vilmanis, Smirnovs, Balcers - Dzierkals, Batna, Andersons - Skrastinš, Egle, Krastenbergs - Buncis, Prohorenkovs, Lapinskis - Murnieks
USA: Cooley – Lohrei, Faulk, Lindgren, Borgen, Carlile, Clifton, Ufko – Tkachuk, Coronato, Novak – Howard, Hagens, Steeves – Moore, Nelson, Leonard – Olivier, Sasson, Cotter
Lotyšsko - USA 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Góly: 9. Egle (Dzierkals, Zile), 47. Smirnovs (Vilmanis, Balcers), 59. Vilmanis (Batna), 60. Vilmanis - 35. Tkachuk (Moore, Nelson), 60. Olivier (Tkachuk, Faulk). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Ofner (Rak.) - Hautamäki (Fín.), Ondráček (ČR), vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9184 divákov.
Lotyšsko: Gudlevskis - Šmits, Cibulskis, Freibergs, Andžans, Mamčics, Zile, Tumanovs - Vilmanis, Smirnovs, Balcers - Dzierkals, Batna, Andersons - Skrastinš, Egle, Krastenbergs - Buncis, Prohorenkovs, Lapinskis - Murnieks
USA: Cooley – Lohrei, Faulk, Lindgren, Borgen, Carlile, Clifton, Ufko – Tkachuk, Coronato, Novak – Howard, Hagens, Steeves – Moore, Nelson, Leonard – Olivier, Sasson, Cotter
Hráči USA boli v prvej tretine aktívni, no vylámali si zuby na brankárovi Gudlevskisovi a za jeho chrbát neprešiel ani jeden z osemnástich pokusov. Útočník Karlových Varov Egle si počkal na príležitosť a v 9. minúte využil gólovú zadovku spoza bránky v podaní Dzierkalsa. Do prostrednej časti vstúpili obhajcovia titulu obrovským tlakom a pramenila z toho presilová hra, ktorú však nevyužili. Lotyši sa z obranného pásma dostávali len ťažko a zbytočný krosček Mamčicsa potrestal v závere presilovky Matthew Tkachuk. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára po nacvičenom signáli tečoval strelu Moorea a pripísal si svoj prvý gól pri premiérovej účasti na svetovom šampionáte. Lotyši ešte pred koncom tretiny mohli ísť opäť do vedenia, no pri prečíslení 3 na 2 minuli bránku. Záverečnú časť hry začali obidva tímy skôr opatrnejšie, kým sa k puku nedostal Vilmanis. Ten sa najprv zbavil jedného z obrancov USA a pri pokuse o zakončenie nakoniec prihral na vedúci zásah Smirnovsa. Američania sa nevedeli presadiť proti mužovi zápasu Gudlevskisovi a obetavý výkon podal celý lotyšský tím. V záverečnej hre bez brankára najprv Američania inkasovali tretí gól, potom znížili na 2:3, no po následnom buly sa do prázdnej bránky opäť presadil Vilmanis. Ten tak ukončil zápas s bilanciou 2+1.
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 26:5 15*
2. Fínsko 5 5 0 0 0 24:5 15*
3. Rakúsko 4 3 0 0 1 12:14 9
4. Lotyšsko 5 2 0 0 3 10:16 6
----------------------------------
5. USA 5 1 1 0 3 14:17 5
6. Nemecko 5 1 0 1 3 11:17 4
7. Maďarsko 4 1 0 0 3 10:14 3
----------------------------------
8. V. Británia 5 0 0 0 5 4:23 0
* - postup do štvrťfinále