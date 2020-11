Premier League bude pokračovať aj počas plošného lockdownu

Londýn 1. novembra (TASR) - Anglická futbalová Premier League a ďalšie elitné športové súťaže môžu pokračovať za zatvorenými dverami aj po sprísnení opatrení v boji s pandémiou koronavírusu.



Britský premiér Boris Johnson v sobotu oznámil, že v Anglicku zavedú druhý plošný lockdown, ktorý potrvá štyri týždne. Začne sa vo štvrtok a potrvá do 2. decembra. Ľudia musia obmedziť spoločenské kontakty a vychádzať len v nutných prípadoch, fungovať budú len obchody s nevyhnutným tovarom a reštaurácie môžu ponúkať iba jedlo so sebou.



Vedenie Anglickej futbalovej ligy (EFL) uviedlo, že jej vláda oznámila, že súťaže môžu pokračovať v Anglicku a vo Walese aj ďalej. "Je to to, čo sme chceli a myslím si, že sme dokázali, že vieme udržať 'bublinu' v bezpečí. Prípady nákazy sme vedeli pomerne rýchlo izolovať, aby sme zabránili šíreniu," povedal tréner Liverpoolu Jürgen Klopp pre televíziu BBC. Podľa jej informácií by však nemali byť povolené amatérske športy a kolektívne športy na miestnej úrovni. Zatvorené budú posilňovne, telocvične, plavárne či golfové ihriská.