Premier League: Manchesterský súboj v tabuľke graduje

Londýn 21. januára (TASR) - Kapitán futbalistov Manchestru United Harry Maguire nešetril komplimentmi po stredajšom triumfe v 18. kole Premier League na pôde Fulhamu 2:1. Podľa vlastných slov je ohromený mentalitou svojho mužstva i nedávnymi výkonmi Paula Pogbu.



"Červení diabli" sú na čele tabuľky o dva body pred Manchestrom City a Leicesterom City. O ich víťazstvo sa gólmi postarali Edinson Cavani a Pogba. Fulham viedol od 5. minúty, keď sa presadil Ademola Lookman, no Cavani ešte do prestávky vyrovnal a Pogba výstavnou strelou spoza šestnástky rozhodol v 65. minúte o zisku troch bodov pre favorita. "Paul vie hrať oboma nohami. Jeho forma sa vracia a robí to, čo od neho momentálne potrebujeme. Je dôležitý člen kabíny, je pre nás cenný hráč. Vieme, že dokáže pripraviť okamihy na hranici geniality. Dúfam, že v tom bude pokračovať. Vlastne som si istý, že bude," uviedol Maguire pre klubový web.



Obranca United vyzdvihol aj defenzívnu činnosť svojho tímu: "V záverečných 10 až 15 minútach sme sa vo Fulhame museli brániť, ale bránili sme dobre. Pripúšťam, že sme mali aj potrebné šťastie, no určite sme si tri body zaslúžili."



Mestský rival Manchester City zvíťazil v stredajšej dohrávke 1. kola nad Aston Villou 2:0. Zaznamenal šiesty triumf za sebou, celkovo neprehral desiatykrát v sérii, počas ktorej stratil iba štyri body. "Najdôležitejšia vec je pre mňa šesť víťazstiev za sebou. Som rád, že sme späť v boji o titul," vyhlásil tréner Pep Guardiola pre klubový web.



Aston Villa vzdorovala favoritovi do 79. minúty, keď otvoril skóre Bernardo Silva. Poistku pridal v závere riadneho hracieho času Ilkay Gündogan, ktorý premenil jedenástku. "Náš výkon na mňa urobil veľký dojem, hrali sme naozaj dobre. Každý chce byť majster, ale musíte ukázať, že si to zaslúžite. Ovládli sme veľa aspektov v hre. Mali sme správne tempo, občas sme povolili. V záverečnej fáze zápasov musíme byť lepší, ale to príde," dodal tréner City.



V ďalšom kole PL sa "Citizens" predstavia v utorok 26. januára na ihrisku West Bromwichu Albion, United o deň neskôr privítajú Sheffield United. Ešte predtým na nich v nedeľu 24. januára čaká súboj v FA Cupe proti FC Liverpool.