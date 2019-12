Premier League: Newcastle s Dúbravkom prehral s Evertonom

sumáre:



FC Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth 2:0 (1:0)



Góly: 3. Jahanbakhsh, 79. Mooy





FC Newcastle United - FC Everton 1:2 (0:1)



Góly: 56. Schär – 13. a 64. Calvert-Lewin



/za domácich Dúbravka celé stretnutie/







FC Southampton - FC Crystal Palace 1:1 (0:0)



Góly: 74. Ings – 50. Tomkins







FC Watford - FC Aston Villa 3:0 (1:0)



Góly: 42. a 67. Deeney (druhý z 11m), 71. Sarr, ČK: 57. Mariappa (Watford)

Londýn 28. decembra (TASR) – Newcastle United odštartoval druhú polovicu sezóny najvyššej anglickej futbalovej ligy prehrou, keď na domácom štadióne St. James Park podľahol Evertonu 1:2.Už v 10. minúte odcentroval do pokutového územia islandský stredopoliar Gylfi Sigurdsson a zmätok využil Mason Holgate. Ten síce prekonal slovenského brankára Martina Dúbravku, no loptu pred bránkovou čiarou zastavil jeden z obrancov domácich. Už o tri minúty zahrávali hostia priamy kop po faule na Michaela Keana. Sigurdssonovu strelu síce zastavil múr, no na druhý pokus poslal loptu do pokutového územia a Dominic Calvert-Lewin nezaváhal. V prvom dejstve mali "straky" množstvo šancí, no ani jednu z nich nevyužili. Vyrovnanie prišlo v 56. minúte zásluhou švajčiarskeho obrancu Fabiana Schära. Neprešlo ani desať minút a po presnom centri poslal loptu za chrbát slovenského gólmana opäť autor prvého gólu Calvert-Lewin.FC Brighton & Hove Albion zvíťazil v sobotňajšom domácom stretnutí nad AFC Bournemouth 2:0. Southampton sa rozišiel s Crystal Palace remízou 1:1, predposledný Watford zdolal 18. Aston Villu 3:0.