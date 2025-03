Premier League pre MS klubov upravila letné prestupové obdobie

Londýn 27. marca (TASR) - Vedenie anglickej futbalovej Premier League pridalo toto leto ešte jedno prestupové obdobie. Dôvodom je, aby mohli Manchester City a FC Chelsea registrovať nových hráčov na MS klubov, ktoré sa budú po skončení sezóny konať v novom rozšírenom formáte.



Kluby najvyššej anglickej súťaže budú môcť nakupovať a predávať hráčov v pridanom prestupovom okne od 1. do 10. júna. Obdobie schválila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a využiť ho môže každý národný zväz, ktorého tímy participujú na turnaji. Ten sa začína 14. júna a potrvá mesiac. Keďže pravidlá FIFA dovoľujú maximálne 12-týždňové prestupové obdobie, okno sa od 11. do 15. júna zatvorí. Potom bude opäť prebiehať od 16. júna do 1. septembra, pripomenula agentúra AFP.