Premier League predá televízne práva pre britský trh za rekordnú sumu

Londýn 4. decembra (TASR) - Anglická futbalová Premier League v pondelok oznámila dohodu o rekordnom predaji domácich televíznych práv. Nový kontrakt vo výške 6,7 miliardy libier (7,81 mld. eur) bude platiť na štyri roky od sezóny 2025/26. Súčasná zmluva má hodnotu päť miliárd počas trojročného cyklu.



"Výsledok tohto procesu podčiarkuje silu Premier League. Je to dôkaz, že naše kluby, hráči a tréneri naďalej zabezpečujú najkonkurencieschopnejší futbal na svete. Navyše na plných štadiónoch a pred fanúšikmi, ktorí každý týždeň vytvárajú skvelú atmosféru," citovala agentúra AFP výkonného riaditeľa PL Richarda Mastersa.



Vysielacie práva pre britský trh si zachovali spoločnosti Sky Sports a TNT Sports, ktoré ponúknu do 270 priamych prenosov zo zápasov v priebehu jednej sezóny. Súčasťou novej dohody je naďalej aj televízia BBC Sport a jej program "Match of the Day" s najdôležitejšími udalosťami kola.