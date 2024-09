Premier League spustí novú ofsajdovú technológiu asi až budúci rok

Londýn 26. septembra (TASR) - Anglická futbalová Premier League pravdepodobne nezavedie v zápasoch poloautomatickú technológiu na posudzovanie ofsajdu už tento kalendárny rok. Naďalej ju však plánuje využívať už v prebiehajúcej sezóne.



Premier League zverejnila, že vníma silné očakávania zo zavedenia technológie, no stále prebieha testovanie. Nepodarí sa tak zrejme systém spustiť po ani jednej z dvoch jesenných reprezentačných prestávok, ako sa pôvodne plánovalo. Liga si sľubuje, že po zavedení technológie by sa posudzovanie ofsajdu systémom VAR malo zrýchliť v priemere o 31 sekúnd. Zavedenie systému bude stáť 45 miliónov libier, no podľa Premier League je to oprávnená investícia vzhľadom na príjem 10 miliárd libier, ktorý má anglická najvyššia súťaž z televíznych práv. Informovala DPA.