Premier League zavedie od nasledujúcej sezóny strop na výdavky
Autor TASR
Manchester 21. novembra (TASR) - Kluby anglickej Premier League sa v piatok dohodli na zavedení výdavkového stropu od nasledujúcej sezóny. Výdavky klubov na futbal budú obmedzené na 85 percent ich futbalových príjmov a čistého zisku alebo straty z predaja hráčov. Bude povolený aj dodatočný limit 30 percent, ak však prekročia aj ten, budú čeliť odpočtu bodov.
Kluby Premier League hlasovali za zavedenie nových finančných pravidiel - „Pomer nákladov na tím“ (SCR) a „Udržateľnosť a systémová odolnosť“ (SSR). Tie nahradia „Pravidlá ziskovosti a udržateľnosti“ (PSR), ktoré v uplynulých rokoch viedli k odpočtu bodov pre Everton a Nottingham Forest.
Vedenie súťaže uviedlo, že nové pravidlá sú viac zosúladené s tými, ktoré používa riadiaci orgán európskeho futbalu UEFA. Náklady na tím pokrývajú platy hráčov a hlavného trénera, ako aj poplatky za agentov a prestupy.
Príjmy súvisiace s futbalom sa vzťahujú na celkové príjmy z futbalových operácií, vrátane príjmov z ligy a iných súťaží. Premier League uviedla, že príjmy generované klubmi môžu zahŕňať komerčné zmluvy a čisté zisky z nefutbalových podujatí organizovaných na štadióne, ako sú koncerty.
„Zameraním sa na náklady na tím dáva SCR klubom väčšiu slobodu investovať do iných aspektov ich prevádzky,“ uviedla liga. SCR tiež stanoví limity výdavkov každú sezónu, namiesto toho, aby posudzoval finančnú výkonnosť počas priebežného trojročného obdobia, ako to bolo doteraz.
Za prekročenie 85-percentného limitu budú udeľovať pokuty. Ak klub prekročí aj dodatočnú hranicu 30 percent, uložia mu športové sankcie. Druhá časť nových finančných pravidiel je založená na „udržateľnosti a systémovej odolnosti“, ktorej cieľom je „podporiť krátkodobú, strednodobú a dlhodobú finančnú udržateľnosť všetkých klubov“. Otestuje prevádzkový kapitál a likviditu každého klubu Premier League.
