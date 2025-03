Premiérová séria Žiliny s Banskou Bystricou sľubuje vyrovnanosť

Vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Žiliny: 2:3, 4:3 pp (v), 3:2, 2:1 (v)



Žilina - Banská Bystrica v play off: tímy sa doteraz nestretli



Kompletný program štvrťfinálovej série DOXXbet Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica (na štyri víťazné zápasy):



1. zápas, pondelok, 17. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30/

2. zápas, utorok, 18. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30/

3. zápas, piatok, 21. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30/

4. zápas, sobota, 22. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30/

prípadný 5. zápas, utorok, 25. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30/

prípadný 6. zápas, streda, 27. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30/

prípadný 7. zápas, sobota, 29. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30/



Žilina/Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Štvrťfinálová séria play off slovenskej hokejovej extraligy medzi Žilinou a Banskou Bystricou sľubuje tesné súboje, ktoré môžu byť o jednom góle. Naznačujú to štyri tesné vzájomné zápasy v základnej časti, ale aj postavenie tímov v tabuľke, v ktorej ich delilo iba šesť bodov. Oba tímy netaja rešpekt k súperovi a snahu o prvé extraligové semifinále po dlhšom čase.Hráči Žiliny boli v základnej časti príjemné prekvapenie súťaže. Vyhli sa dlhšej výsledkovej kríze, stabilne sa usadili v hornej šestke tabuľky a ako jeden zo štyroch klubov nesiahli k výmene trénera. Zmeny, ktoré v kádri nastali počas sezóny, priniesli osoh. Do štvrťfinále sa prebojovali zo štvrtého miesta, Banská Bystrica z piateho, takže sa vo štvrťfinále vytvorila dvojica, aká sa ešte vo vyraďovacích bojoch nestretla. "," uviedol pre TASR športový manažér žilinských "vlkov" František Skladaný.Tabuľkové postavenie, domáce prostredie v úvodných dvoch zápasoch, ale aj v prípadnom piatom či siedmom dávajú do pozície mierneho favorita Žilinčanov. Tí zvíťazili v troch zo štyroch vzájomných zápasov v sezóne, hoci všetky sa skončili najtesnejším rozdielom. "Vlci" sa pokúsia dostať sa do prvého semifinále od roku 2017. "," konštatoval útočník Miroslav Mucha, pre ktorého bude nadchádzajúca vyraďovačka prvá v slovenskej extralige.Proti Banskej Bystrici očakáva pomoc domáceho publika a aj maximálne nasadenie svojho tímu, keďže si uvedomuje silu súpera. "," zdôraznil Mucha, ktorý sa teší aj na burcovanie tímu v podaní spoluhráča Matúša Holendu. "."Štvrté miesto po základnej časti je pre nováčika súťaže úspech, no hráči myslia na viac. "," uviedol útočník Jozef Baláž pre TASR.Tréner Vladimír Országh sa pred sezónou 2024/2025 vrátil na striedačku Banskej Bystrice, ktorú v minulosti doviedol k dvom extraligovým titulom. Pred štvrťfinálovou sériou, ktorá odštartuje v pondelok 17. marca v Žiline, upozornil na silné stránky súpera. "" uviedol Országh pre hc05.sk.Aj Banská Bystrica sa v základnej časti vyhla výraznejším turbulenciám. V kádri trénera Országha nastalo iba minimum zmien a klub sa pri výbere legionárov "trafil." Kormidelník "baranov" si pred štvrťfinále želá aj zlepšenie úspešnosti využívania presilových hier, ktoré mali na úrovni 19,90-percent (5. miesto v lige). "í," zdôraznil Országh.V pozícii kapitána povedie "baranov" do play off obranca Vojtech Zeleňák. Bude to pre neho prvá vyraďovačka s "céčkom." "," poznamenal Zeleňák pre TASR a k sile žilinského tímu dodal: "ť," poznamenal Zeleňák.