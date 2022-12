Premiérové góly Hraška a Sládka, obaja rozhodli duel s N.Zámkami

Zvolen 12. decembra (TASR) – Hokejisti Zvolena sa po nedeľnej domácej výhre nad Novými Zámkami 6:3 usadili na čele tabuľky Tipos extraligy. Pomohli im k tomu aj Banskobystričania víťazstvom na ľade bratislavského Slovana, ktorý tak klesol na druhú pozíciu, hoci má jeden zápas k dobru. Základ víťazstva nad tretími Novozámčanmi položili zvolenskí obrancovia. Prvé dva góly totiž strieľal Shane Hanna, tretí Peter Hraško a štvrtý víťazný obstaral Jozef Sládok.



Práve presné zásahy bekov Hraška a Sládka boli pre oboch hráčov premiérové v tejto sezóne. "Dočkal som sa. Som rád, že mi to tam padlo, lebo už ma aj priateľka podpichovala, že by som mohol mať nejaký rozhovor. Tak mi to práve pred zápasom so Zámkami privolala a pozdravujem ju. Ešte som pritom aj na víťazný gól prihral, keď mi to tam dobre hodil Vašo Stupka. Videl som Jožka Sládka na strede a on to tiež dobre trafil. Duel teda rozhodli sviatoční strelci," tešil sa po nedeľnom víťazstve Hraško, pričom celý duel hodnotil kladne: "Bol to zo začiatku vyrovnaný zápas. Dlho sa čakalo na premieňanie šancí, ale dnes to padalo nám bekom. Zatiahli sme za jeden povraz, aj keď veľa hráčov máme zranených."



Víťazný štvrtý gól Zvolena patril ďalšiemu sviatočnému strelcovi, obrancovi Sládkovi. Ani on neskrýval na pozápasovom brífingu radosť: "Bol to dobrý zápas. Myslím si, že sme od prvej do poslednej sekundy hrali výborne, mali sme prevahu a som rád, že sme to na konci zvládli a popadali nám góly. Mňa teší môj víťazný zásah. Som rád, že to takto vyšlo a hlavne, že sme vyhrali. Je už jedno, kto gól dá, avšak som rád, že som ho dal práve ja. Videl som, že Peťo Hraško má puk a bol tam otvorený stred ihriska v útočnom pásme. Urobil som teda pár krokov k nemu. Peťo mi to dal a už som išiel príklepom strieľať. Zbadal som však, že je tam dosť hráčov pred brankárom, že veľa toho nevidí, tak som vystrelil do rohu. Trafil som to dobre."



Sládka teší i fakt, že Zvolen víťazí aj v oklieštenej zostave. Pripísal si šiesty triumf v rade a to aj bez siedmich zranených hráčov základnej zostavy Haina, Kubku, Zuzina, Sideroffa, Hecla, Šišku a Kašlíka. "Hráme našu hru a to sa vypláca. Vyhrali sme posledné zápasy aj v oklieštenej zostave. Podľa mňa to nebola náhoda. Potvrdilo sme to i v tomto zápase s tretími Novými Zámkami," prízvukoval Sládok, ktorý bol po záverečnej siréne vyzvaný útočníkom Jacksonom do bitky. Zvolenský bek potvrdil svoje bitkárske umenie a Američanovi poriadne naložil. "Ja som neváhal, ale treba dať aj jemu kredit. Neváhal sa postaviť za svojich spoluhráčov, to ja vždy ocením, takže treba dať rešpekt aj jemu," podotkol 34-ročný robustný zadák.



Zvolenčania budú tróniť na čele tabuľky Tipos extraligy minimálne do utorka 20. decembra, keďže nasleduje reprezentačná prestávka. Za ten čas by sa mohli niektorí zranení hráči v tíme spod Pustého hradu uzdraviť. "Tešíme sa na reprezentačnú pauzu, že si aj trochu oddýchneme na pár dní. Verím, že nejakí hráči sa dajú dokopy, lebo nás bolo veľa zranených a dobrú robotu pri tých, čo sme nastúpili, urobil náš fyzioterapeut. Uvidíme, snáď pripraví aj ďalších chalanov do boja," nádeja sa Hraško.