Premiérové góly Molnára a Hecla, obaja veria, že im pomôžu

Zvolen (TASR) – V piatkovom 9. kole Tipos extraligy dosiahli premiérové góly útočníci Ondrej Molnár z Nitry a Marek Hecl zo Zvolena. Vo vzájomnom meraní síl boli na ľade úspešnejší zvolenskí hokejisti, ktorí vyhrali 4:3. Tím spod Zobora tak podčiarkol nemohúcnosť na ihriskách súperov, kde ešte v tejto sezóne nevyhral.



Nezmenil to napokon ani presný zásah iba sedemnásťročného Ondreja Molnára, ktorý vyrovnal na 3:3 a zaknihoval tak premiérový extraligový gól. "Cítim sa veľmi dobre. Prakticky od pätnástich rokov som naň čakal, takže ma to potešilo. Pocity boli úžasné. Veľa času som v zápase neodoral, bol som stuhnutý, ale Miro Pupák puk vybojoval, Robo Varga mi to pekne posunul a ja som sa tak mohol presadiť," uviedol Molnár.



Mladý útočník odohral od pätnástich rokov za Nitru už takmer 50 súťažných zápasov, presadil sa v pohárovom dueli, no v ligovom tomu tak bolo po prvýkrát. "Treba byť trpezlivý. Veľa toho neodohrám, tie minúty na ľade nie sú také, ako si predstavujem, ale myslím si, že tento gól by mi mohol pomôcť a samozrejme aj nejaké dobré výkony. Potom sa uvidí, ako to pôjde ďalej."



Molnára neteší aktuálna desiata pozícia Nitry v priebežnej extraligovej tabuľke: "Som rád, že mi to tam padlo, ale tím je prvoradý. Myslím si, že začneme s tým niečo robiť, lebo takto to ďalej nepôjde. Nitra je zvyknutá na popredné miesta v tabuľke. Zatiaľ to tak nie je a budeme sa snažiť to zmeniť. Máme kvalitu na to, aby sme sa pohybovali na popredných priečkach."



Premiérový gól zaznamenal v piatok večer za Zvolen útočník Marek Hecl. V novom tíme si tak otvoril strelecký účet a zároveň išlo aj o jeho prvý presný zásah v aktuálnej sezóne. "Bolo už na čase steliť gól. Išlo mi to hlavou, že osem zápasov som nedal gól, čo sa mi v kariére asi ešte ani nestalo. Som teda za to rád. Každý hráč potrebuje na úvod sezóny streliť gól. Potom dostane určitý pokoj na hokejke," netajil 24-ročný krídelník. K duelu s Nitrou ešte dodal: "Bol to ťažký zápas. Vedeli sme, že po poslednej vysokej prehre na Slovane nás nebude čakať nič jednoduché, ale vyhrali sme za tri body a to je dôležité."