Premiérový extraligový gól Šramatyho,Trenčín čaká na uzdravenie hráčov

Zvolen 31. decembra (TASR) – Hokejisti Zvolena vyhrali v 33. kole Tipos extraligy druhý zápas v rade pod vedením nového trénera Petra Mikulu, keď doma zdolali v súboji o deviatu priečku tabuľkového suseda Duklu Trenčín 5:2. Tím spod Pustého hradu sa tak pomaly približuje k prvej šestke tabuľky – na toto umiestnenie stráca sedem bodov.



Tak ako v sobotňajšom derby proti Banskej Bystrici, tak i v pondelkovom stretnutí proti Trenčanom opäť dobre zahrala štvrtá zvolenská formácia. Prsty mala v dvoch góloch, pričom na 4:2 zvyšoval prvým extraligovým zásahom v kariére center tohto útoku Marek Šramaty. dvadsaťjedenročný hráč neskrýval radosť nielen z gólového historického zápisu: "Čakal som na tento gól dlho, takže som veľmi šťastný, že to konečne padlo a ešte viac som šťastný, že sme vyhrali. Začali sme pod vedením trénera Mikulu robiť to, čo máme. Rozhodla disciplína, vyhrávali sme súboje a dodržiavali sme systém, ktorý nám celkom sedí. Dúfam, že sa naladíme na túto vlnu a budeme v tom pokračovať aj po novom roku."



Šramaty začal sezónu v prvoligovom Žiari nad Hronom, kde sa presadzoval strelecky i asistenciami. Za Zvolen odohral päť zápasov a na konte má už tri body, hoci hrá v štvrtej formácii s menšou minutážou na ľade. "Prišiel som do Zvolena ako výpomoc, keďže sa pár hráčov sa zranilo. Celkom mi sadlo prostredie aj spoluhráči v štvrtej formácii. Je to zatiaľ super, s chalanmi v útoku si rozumieme a plníme veci, ktoré máme plniť. Sme radi, že to vychádza," doplnil rodák zo Zlatých Moraviec.



Trenčania sú aktuálne v zložitej situácii. Niekoľko hráčov majú zranených či chorých a aj mladí talentovaní sú aktuálne na MS v hokeji do 20 rokov. Iba ťažko skladali zostavu na duel vo Zvolene, kam pricestovali len so 17 korčuliarmi. "Bol to ťažký zápas. Hrali sme ho takmer celý v troch lajnách, veľa sme nakorčuľovali s chalanmi. Zvolen hral vynikajúco. Táto situácia s menším počtom hráčom nás môže však aj posilniť. Je to pre nás také menšie play-off. Ak sa späť dostavia ostatní hráči, budeme silnejší," opisoval dianie po prehre vo Zvolene trenčiansky krídelník Andrej Krajčovič. Pod Pustým hradom zaznamenal v pondelňajšom stretnutí premiérový tohtosezónny gól, k čomu ešte dodal: "Premiérový zásah v sezóne poteší, ale má smutný podtón, keďže sme nedokázali vyhrať."



Trenčania majú v aktuálnom ročníku extraligy najhorší útok spomedzi všetkých tímov – nastrieľali totiž najmenej gólov. Aj preto im patrí v tabuľke až desiata priečka. "Pracujeme na zlepšení útočnej činnosti každý deň. Chceme sa po novom roku určite dostať vyššie v tabuľke, zlepšiť svoju hru a dúfam, že sa to naozaj zlepší ak sa vrátia do zostavy späť zranení a chorí chalani. Tým, že prišiel v starom roku nový tréner, sme už zlepšili svoje výkony, no musíme ich posúvať ešte o level vyššie," prízvukuje 22-ročný trenčiansky odchovanec Krajčovič.