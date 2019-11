Premiérový gól mal pre Krivošíka trpkú príchuť: Mrzí ma prehra

Krefeld 8. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Krivošík strelil vo štvrtkovom zápase proti Švajčiarsku na Nemeckom pohári 2019 (2:5) svoj prvý reprezentačný gól medzi mužmi. Vo svojom treťom zápase v drese Slovenska prekonal brankára súpera v tretej tretine za stavu 0:3, jeho gólovú radosť mu však napokon pokazila trpká prehra s húževnatým súperom.



Slováci podľahli Švajčiarom, hoci dve tretiny boli v krefeldskej Yayla Aréne lepším tímom. "Vstup sme mali celkom dobrý, súpera sme držali od puku, s pukom sme chceli hrať my. Snažili sme sa poslať čo najviac striel do bránky súpera. Mrzí ma výpadok v druhej tretine," uviedol slovenský útočník.



Švajčiari v rozmedzí 31. až 38. minúty prekonali Andreja Košarišťana v slovenskej bránke trikrát, čím rozhodli o svojom triumfe. V treťom dejstve sa síce Slováci dotiahli na rozdiel gólu, ale posledné slovo mali opäť Helvéti. "Nemohli sme vypustiť zápas len preto, že súper dal tri góly. Išli sme do tretej tretiny s tým, že chceme skóre otočiť. Žiaľ, nepodarilo sa to, ale urobili sme pre to všetko," dodal Krivošík.



Súper zo Švajčiarska zverencov Craiga Ramsayho ničím neprekvapil, Slováci sa na neho dobre pripravili. "Sú nepríjemní najmä keď majú puk, dobre korčuľujú. Ale to sme vedeli a preto sme ich chceli držať čo najviac od puku," poznamenal Krivošík a dodal: "Tréneri nám hovorili, že toto je zápas, ktorý chceme vyhrať. Začali sme dobre, ale nepremenili sme šance."



Chvíľa 20-ročného útočníka prišla v 56. minúte, keď poslal do siete odrazený puk. Jeho prvý reprezentačný gól však mal napokon trpkú príchuť. "Mal som viac šancí, celkom sa mi to odrážalo. Bol som nahnevaný, že mi to nepadalo, takže som rád, že sa to napokon podarilo. Ale veľmi mrzí ma prehra," uzavrel Krivošík.



Vyslaný redaktor TASR Michal Runák