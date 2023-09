Prerušené derby medzi Ajax a Feyenoord dohrajú v stredu bez divákov

Amsterdam 25. septembra (TASR) - Zostávajúcich 35 minút derby medzi Ajaxom Amsterdam a Feyenoordom Rotterdam dohrajú v stredu za zatvorenými dverami. V pondelok o tom rozhodla Holandská futbalová federácia (KNVB).



Najslávnejšie derby v krajine "De Klassieker" nedohrali v nedeľu po tom, čo domáci fanúšikovia niekoľkokrát nahádzali na ihrisko pyrotechniku. Ajax prehrával už do polčasu 0:3 a rozhodca po niekoľkých prerušeniach duel krátko po štarte druhého polčasu definitívne zrušil. V základe Feyenoordu nastúpil slovenský reprezentant Dávid Hancko, Leo Sauer bol pripravený na lavičke. V Amsterdame pokračovali škaredé scény aj po ukončení stretnutia. Členovia tvrdého jadra vo veľkom zaútočili na hlavnú bránu štadióna a bojovali s poriadkovou políciou, ktorá použila slzný plyn.



KNVB v pondelok rozhodla na základe odporúčania, že v takýchto prípadoch by sa malo rozhodnúť na ihrisku a zápas by sa mal konať čo najskôr.



Rekordný holandský šampión Ajax je v kríze, v úvodných štyroch dueloch získal päť bodov a patrí mu 14. priečka v tabuľke. Je to jeho najhorší štart od sezóny 1964/65. Domáce médiá navyše informujú, že v klube zavládla vojna o moc. Ajax niekoľko hodín po zrušenom derby odvolal riaditeľa pre futbalové operácie Svena Mislintata.