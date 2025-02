Presne o rok sa začnú ZOH, výzvou bude šesť olympijských dedín

Na snímke slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová sa usmieva počas tlačovej besedy pri príležitosti odpočítavania jedného roka do začiatku zimných olympijských hier 2026 na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách vo štvrtok 6. februára 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Na snímke generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Jozef Liba počas tlačovej besedy pri príležitosti odpočítavania jedného roka do začiatku zimných olympijských hier 2026 na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách vo štvrtok 6. februára 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Štrbské Pleso 6. februára (TASR) - Presne o rok, 6. februára 2026, sa v talianskych strediskách Miláno a Cortina d'Ampezzo začnú XXV. zimné olympijské hry. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) bude v súvislosti s nimi čeliť viacerým výzvam vrátane logistiky, keďže športoviská budú v niektorých prípadoch vzdialené aj stovky kilometrov. Na rozdiel od nedávnych olympiád budú športovci bývať až v šiestich olympijských dedinách.uviedol športový riaditeľ SOŠV Roman Buček." povedal Buček.Menoslov slovenských športovcov, ktorí budú reprezentovať na ZOH 2026, sa vykryštalizuje postupne, no dá sa očakávať, že pre viacerých z nich pôjde o prvú olympiádu. Zastrešení však budú tímom, ktorý má s účasťou na najväčšom športovom sviatku bohaté skúsenosti.konštatoval prezident SOŠV Anton Siekel.Na predošlej ZOH v roku 2022 reprezentovalo Slovensko 50 športovcov, predtým v Pjongčangu 2018 ich bolo 56. V oboch prípadoch nechýbal ani hokejový tím, ktorý sa už kvalifikoval aj do Talianska. "povedal Siekel.Predstavitelia SOŠV sa v dejisku olympiády ocitli aj rok pred talianskou, no nešlo o riadne ZOH, ale o 1. Zimnú žiacku olympiádu na Štrbskom plese. Študentov základných a stredných škôl potešili nielen vlastné športové výkony a príjemná atmosféra, ale aj prítomnosť športových osobností ako Matej Tóth, Petra Vlhová, Miroslav Šatan či Pavol Hurajt. Žiaci si počas dvojdňového programu zmerali sily v šiestich olympijských disciplínach na zjazdárskych lyžiach, bežkách či snouborde. V rámci sprievodného programu vyrástla na športová dedina Slovenského olympijského tímu. Podľa štátneho tajomníka pre výskum, vývoj, mládež a inklúziu Jána Hrinka podujatie splnilo svoj účel a môže predstavovať odrazový mostík do ďalších podobných projektov.poznamenal Hrinko.