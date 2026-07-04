Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. júl 2026Meniny má Prokop
< sekcia Šport

Prešov angažoval kanadského útočníka Wiebeho

.
Na snímke gólová radosť hráčov Prešova počas zápasu 38. kola hokejovej Tipsport ligy HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš v Prešove 11. januára 2026. Foto: TASR - František Iván

V minulej sezóne odohral v ECHL za Tulsa Oilers a Savannah Ghost Pirates dokopy 37 zápasov, v ktorých nazbieral 19 bodov (7+12).

Autor TASR
Prešov 4. júla (TASR) - Hokejový klub HC Prešov angažoval kanadského útočníka Jaxsena Wiebeho. V minulej sezóne odohral v ECHL za Tulsa Oilers a Savannah Ghost Pirates dokopy 37 zápasov, v ktorých nazbieral 19 bodov (7+12).

Klub informoval o svojej novej akvizícii na sociálnych sieťach. „Silový útočník schopný hrať na centri i na krídle k nám prichádza zo štruktúr Anaheimu Ducks, kde sa mu práve skončil nováčikovský kontrakt. Posledné tri roky strávil vo farmárskych tímoch ´káčerov´ v San Diegu (AHL) a Tulse (ECHL), kde sa uviedol silovou hrou i produktivitou.
.

Neprehliadnite

Všetko o referende 2026

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

VEĽKÝ PREHĽAD: Toto je deväť referend, ktoré už majú Slováci za sebou

VIDEO: Na Slovensku sa začalo desiate referendum v histórii