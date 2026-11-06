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Prešov angažoval Lotyšov Bukartsa a Hodassa

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Na snímke tréner HC Prešov Ryan Colville v zápase 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Prešov v Košiciach 15. septembra 2026. Foto: TASR - Roman Hanc

K angažovaniu lotyšskej dvojice došlo krátko po tom, čo sa vedenie klubu rozlúčilo s kanadským útočníkom Gemelom Smithom.

Autor TASR
Prešov 6. novembra (TASR) - Do kádra hokejistov HC Prešov pribudli lotyšský útočník Rodzers Bukarts a jeho krajan obranca Bogdans Hodass. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

K angažovaniu lotyšskej dvojice došlo krátko po tom, čo sa vedenie klubu rozlúčilo s kanadským útočníkom Gemelom Smithom.

Dvadsaťdvaročný Bukarts má za sebou pôsobenie v kanadskej juniorskej WHL a aj vo švajčiarskej druhej najvyššej súťaži. V uplynulej sezóne 2025/2026 v nej odohral v drese EHC Arosa 50 zápasov, v ktorých nazbieral 22 kanadských bodov (9+13). V prebiehajúcom ročníku bol doteraz bez angažmánu.

O rok starší obranca Hodass začal sezónu 2026/2027 v tíme druhej najvyššej fínskej súťaže Jukurit Mikkeli. V 11 zápasoch mal bilanciu 1+3.
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