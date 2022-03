Prešov chce v Bratislave aspoň raz triumfovať, Nauš: Budeme bojovať

Prešov 24. marca (TASR) - Hokejisti Prešova majú po vyradení Spišskej Novej Vsi v predkole play off Tipos extraligy oveľa väčšie sebavedomie. Ich najproduktívnejší hráč v tejto sérii Aurel Nauš verí, že vo štvrťfinále proti Slovanu nadviaže Prešov na zlepšené výkony a z Bratislavy chce odísť aspoň s jedným triumfom.



Prešovčania cestovali do Bratislavy deň pred prvý zápasom, v tíme je po sérii so Spišiakmi oveľa lepšia nálada. "Veľmi nás to utužilo. V sérii sme triumfovali 3:0 a to nám zdvihlo sebavedomie. Chceme v Bratislave aspoň raz vyhrať , to je hlavný cieľ a od toho sa potom chceme odpichnúť. Budeme bojovať a verím, že šťastie bude na našej strane," povedal pre TASR 23-ročný útočník.



Favorit série je napriek odhodlaniu Prešovčanov jasný. Slovan zdolal svojho štvrťfinálového súpera vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch základnej časti tejto sezóny. Na ľade "koňarov" uspel 4:2 a 6:2 doma 5:0 a 4:2. "Ani v Spišskej Novej Vsi sme počas základnej časti nezvíťazili ani raz. A teraz sme to dokázali dvakrát po sebe. My sme so Slovanom nehrali zle počas základnej časti. Dá sa s ním hrať a keď budeme plniť čo si povieme a bude hrať to čo proti Spišiakom, tak nám to môže priniesť ovocie. Čaká nás dôkladnejší rozbor súpera a uvidíme," uviedol Nauš.



Okrem dôkladnejšieho rozboru by mali Prešovu pomôcť aj rady skúseného kormidelníka. Ernest Bokroš už neraz potvrdil, že je majstrom taktiky a jeho hráči to ukázali aj v uplynulých zápasoch. "My sme už zápasy pred koncom základnej časti hrali vlastne zápasy play off, keď sme bojovali o účasť v desiatke. Zmenili sme v nich systém a pokračujeme v ňom, plus dolaďujeme nejaké detaily. A je vidieť, že náš tréner má obrovské množstvo skúseností."



Bokroš má v tíme skúsených harcovníkov, ale Prešovu nechýba ani mladícka drzosť. Nauš je zatiaľ jeho prekvapivým lídrom ofenzívy. Troch zápasoch nazbieral šesť bodov za dva góly a štyri asistencie. "Vôbec netuším, čím to je. Ale snažím sa pracovať tvrdo každý zápas. A navyše sme si sadli celá naša päťka a potom to ide ľahšie. Každý máme svoju úlohu a to plníme. Ja som rád, že sa mi darí a že môžem okrem bojovnosti pomôcť aj bodmi," uzavrel Nauš pre TASR.