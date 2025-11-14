Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prešov dostal pokutu 2000 eur, Trnava zaplatí 600 eur

Na snímke gól Trnavy na 1:0, zľava brankár Trenčína Alex Hudok, hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo a hráči Trenčína Richard Križan a Fedor Kasana počas zápasu 13. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a AS Trenčín v Trnave v nedeľu 2. novembra 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Potrestali aj Spartak Trnava, ten zaplatí 600 eur.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) uložila finančnú pokutu 2000 eur FC Tatran Prešov. Potrestali aj Spartak Trnava, ten zaplatí 600 eur. SFZ o tom informoval na svojom webe v úradnej správe.

Prešovský klub pyká za hrubé nešportové správanie svojich priaznivcov počas domáceho duelu 14. kola Niké ligy proti Trnave. Ide o opakované urážlivé pokrikovanie, vnesenie a opakované použitie pyrotechniky s následkom prerušenia stretnutia. Za rovnaký priestupok pokutovali aj Trnavčanov.
