< sekcia Šport
Prešov dostal pokutu 2000 eur, Trnava zaplatí 600 eur
Potrestali aj Spartak Trnava, ten zaplatí 600 eur.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) uložila finančnú pokutu 2000 eur FC Tatran Prešov. Potrestali aj Spartak Trnava, ten zaplatí 600 eur. SFZ o tom informoval na svojom webe v úradnej správe.
Prešovský klub pyká za hrubé nešportové správanie svojich priaznivcov počas domáceho duelu 14. kola Niké ligy proti Trnave. Ide o opakované urážlivé pokrikovanie, vnesenie a opakované použitie pyrotechniky s následkom prerušenia stretnutia. Za rovnaký priestupok pokutovali aj Trnavčanov.
Prešovský klub pyká za hrubé nešportové správanie svojich priaznivcov počas domáceho duelu 14. kola Niké ligy proti Trnave. Ide o opakované urážlivé pokrikovanie, vnesenie a opakované použitie pyrotechniky s následkom prerušenia stretnutia. Za rovnaký priestupok pokutovali aj Trnavčanov.