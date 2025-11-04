< sekcia Šport
Prešov hostil prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád
Prešov hostil prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád - slovenskí korčuliari získali štyri tituly majstrov Európy, jedno striebro a dve bronzové medaily.
Autor OTS,aktualizované
Prešov 4. novembra (TASR/OTS) - V Prešove sa uskutočnili prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní. Na ľade ICE Arény sa predstavilo 27 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením z ôsmich krajín Európy – Dánska, Fínska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Česka a Slovenska. Slovenskí športovci Špeciálnych olympiád získali štyri tituly majstrov Európy.
Prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní zorganizovala športová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko v spolupráci s klubom Skate Prešov. Podujatie sa konalo pod záštitou projektu Prešov – Európske mesto športu 2025 a prinieslo nezabudnuteľnú atmosféru, silné emócie a inšpiratívne športové výkony.
Prešov ako európske centrum inklúzie
Otvorenie podujatia sa uskutočnilo v priestoroch PKO Prešov za účasti primátora mesta Františka Oľhu a viceprezidenta pre šport Špeciálnych olympiád Európa–Eurázia Miroslawa Kroguleca. Ceremoniál moderovala národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko Eva Gažová. O kultúrny zážitok sa postarali folklórny súbor Šariš a deti zo Súkromnej spojenej školy Autisti Prešov.
Súťažné disciplíny
Športovci súťažili podľa výkonnostných úrovní (tzv. Levels 1–4), ktoré určujú technickú náročnosť, a to v dvoch hlavných disciplínach:
• Singles (Levels 1–4) – individuálne jazdy mužov a žien, ktoré preverili techniku, rovnováhu, rytmus i umelecký prejav. Každý Level predstavoval inú úroveň zručnosti – od základných prvkov, jednoduchých krokových sekvencií a otočiek (Level 1–2) až po náročnejšie choreografie, kombinácie skokov a piruet (Level 3–4).
• Unified Sports® Pairs Skating (Levels 1–2) – unikátna kategória, v ktorej tvoria pár športovec s intelektuálnym znevýhodnením a športovec bez znevýhodnenia. Tento formát je symbolom inklúzie, spolupráce a rovnosti na ľade – spája ľudí rôznych schopností v jednom tíme a stelesňuje filozofiu Špeciálnych olympiád.
Súťaže prebiehali podľa medzinárodných pravidiel globálnej organizácie Special Olympics a na vysokej profesionálnej úrovni – vďaka modernej technológii hodnotenia priamo z ľadovej plochy, videozáznamom a elektronickému systému výsledkov.
Slovenskí reprezentanti vygradovali formu v správny čas
Slovensko reprezentovalo 11 športovcov športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko, ktorí pod vedením trénerov Martiny Lukáčovej, Miroslava Čecha a Kataríny Klimkovej predviedli výkony plné elegancie, sústredenia, technickej náročnosti a emócií.
Domáci pretekári napokon dosiahli mimoriadne úspechy – získali štyri tituly majstrov Európy, jedno striebro a dve bronzové medaily.
Majstri Európy 2025:
• Adam Hrabčák – kategória jednotlivci, Level 1, muži
• Sofia Brozman – kategória jednotlivci, Level 1, ženy
• Lea Liptáková – kategória jednotlivci, Level 2, ženy
• Jakub Marcinko – kategória jednotlivci, Level 2, muži
Strieborní a bronzoví medailisti:
• Barbora Klimková a Adam Hrabčák – 2. miesto, unifikované páry, Level 1
• Alexandra Lukáčová a Jakub Marcinko – 3. miesto, unifikované páry, Level 1
• Lukáš Dvorský - 3. miesto, Level 1, muži
Memoriál Hildy Múdrej – pocta legende
Súčasťou majstrovstiev bol aj Memoriál Hildy Múdrej, ktorý bol venovaný najmladším korčuliarom do 13 rokov a športovcom v kategórii Level 0. Ich spontánne a odvážne vystúpenia boli pre divákov dojímavou pripomienkou, že podstatou športu je radosť z pohybu. Symbolicky sa konal v deň premiéry filmu o tejto významnej legende slovenského krasokorčuľovania.
„Tieto majstrovstvá ukázali, že šport spája bez ohľadu na schopnosti. Naši športovci predviedli nielen technicky výborné výkony, ale aj radosť, odvahu a srdce, ktoré sú podstatou Špeciálnych olympiád. Som nesmierne hrdá na celý slovenský tím – na ich disciplínu, férovosť a vzájomnú podporu,“ uviedla Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.
