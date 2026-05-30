Sobota 30. máj 2026
Prešov je krok od titulu, v treťom finále zdolal Bojnice 33:24

Na snímke uprostred Igor Karlov (Prešov) počas zápasu 14. kola Niké Handball Extraligy v hádzanej mužov Tatran Prešov - HáO TJ Slovan Modra v sobotu 6. decembra 2025 v Prešove. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Prešov 30. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov sú krok od majstrovského titulu v Niké Handball Extralige. V treťom finálovom zápase zdolali na domácej palubovke HK Bojnice 33:24 a v sérii hranej na tri víťazné duely sa ujali vedenia 2:1. Štvrté stretnutie je na programe v utorok 2. júna na palubovke Bojníc v Prievidzi.

Úvod vyšiel lepšie domácim, ktorých podržal najmä skvelo chytajúci Mitošinka. Aj vďaka nemu viedli Prešovčania po štvrťhodine už o päť gólov (11:6). Mužstvo Radoslava Antla viedlo v prvom polčase už aj o osem presných zásahov, no po delovke Bogára išli tímy do šatní za stavu 19:13. Začiatok druhého dejstva však vyšiel lepšie hosťom. Po dvoch góloch Smetánku a presilovke o dvoch hráčov strácali na obhajcu titulu už len štyri góly, no po dvoch zásahoch Prešova z krídla prehrávali desať minút pred koncom 23:29. Bojnice ešte držal v hre brankár Koller, no aj on bol prikrátky na strelu Kravčáka, ktorá poslala Tatran do vedenia o sedem gólov. Náskok ešte domáci v závere zvýšili na konečných 33:24.



play off Niké Handball Extraligy - finále

tretí zápas /na 3 víťazstvá/:

Tatran Prešov - HK Bojnice 33:24 (19:13)

Najviac gólov: Urban, Mitaľ, Bogdanič všetci po 6 - Bogár 7, Michniewicz a Smetánka po 5. Rozhodovali: Budzák a Záhradník, vylúčení: 4:1, 7m hody: 0/0 - 3/4

/stav série: 2:1/
