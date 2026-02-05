< sekcia Šport
Prešov myslí na záchranu i top šestku, Cifranič: Ružomberok napovie
Autor TASR
Prešov 5. februára (TASR) - Prioritným cieľom futbalistov Tatrana Prešov ostáva záchrana v najvyššej slovenskej súťaži a to aj napriek sľubnému postaveniu v tabuľke. Zimnú prestávku absolvujú na ôsmom mieste so štvorbodovým mankom na šieste Michalovce a pomerne pohodlným šesťbodovým náskokom na predposlednú priečku. Podľa trénera Vladimíra Cifraniča veľa napovie už sobotňajší zápas na ihrisku tabuľkového suseda Ružomberka, ktorý má takisto solídne vyhliadky na účasť v skupine o titul.
Prešovčania vstúpili do sezóny s tradičným cieľom nováčika - zachrániť sa. Víťazstvá však tímu pribúdali iba veľmi pomaly a tak sa vedenie klubu rozhodlo pre trénerskú zmenu. Na lavičku prišiel Vladimír Cifranič a výsledky tímu sa zlepšili. Fanúšikov potešili najmä víťazstvá na ihrisku Slovana Bratislava (1:0), s Trnavou (2:1) či nad Skalicou (2:1). V Tatrane však ostali nohami na zemi a na svoju pozíciu v tabuľke Niké ligy sa pozerajú triezvo. „Naša prvoradá ambícia je zachrániť sa, na tom sa nič nemení. Keď som prišiel do klubu, tak sme sa dohodli, že toto je cieľ. Tabuľka sa vyvinula tak, že dnes máme šancu na to, aby sme skončili v prvej šestke. Určite sa o to pokúsime, no nechcem predbiehať. Veľa napovie najbližší zápas v Ružomberku. Pokiaľ by sa nám podarilo dostať sa do prvej šestky, bol by cieľ splnený a mohli by sme hrať uvoľnenejšie,“ uviedol Cifranič. V jeho kádri nastalo počas zimnej prestávky niekoľko zmien. „Potrebovali sme spraviť iba určité korekcie a zvýšiť konkurenciu na niektorých postoch. Ešte môžu nastať pohyby dovnútra, v pondelok by ešte mal prísť jeden hráč na skúšku. Je možné, že káder ešte doplníme,“ prezradil kormidelník Tatrana.
V úvode jarnej časti nebude mať k dispozícii kompletný káder. Z dlhodobejších maródov ešte netrénuje Lukasz Wolsztyňski, ktorý začal prípravu, ale znovu sa zranil. Filip Souček trénuje individuálne a na sústredení v Senci sa zranili Jozef Menich a Stanislav Olejník, ktorí sú v rekonvalescencii. Tréner prešovského tímu ešte pre zápas s Ružomberkom nebude počítať ani s útočníkom Shayonom Harrisonom. „Harrison je odchovanec Tottenhamu, má svoje skúsenosti. Prišiel však trochu zanedbaný, kondične nie je taký pripravený, ako by sme chceli. Má tréningy navyše a dávame ho dokopy. Myslím si, že o pár týždňov bude plnohodnotne pripravený,“ poznamenal Cifranič.
Jeho tím absolvoval prípravu na jarnú časť v domácich podmienkach. Spestrilo ju sústredenie v Senci, kde zároveň odohral zápasy Tipsport cupu. Aj kapitán tímu Patrik Šimko verí, že Tatran čaká úspešná jarná časť. Ešte pred rozdelením tabuľky na hornú a dolnú šestku sa Prešovčania postupne stretnú s Ružomberkom, s Košicami, Komárnom a Podbrezovou. „Už sa na to tešíme. Či sa nám už prvá šestka podarí alebo nie, vždy chceme mať vankúš, vďaka ktorému sa zachránime. To, ako sme sa počas zimy pripravili, ukážu až samotné zápasy,“ konštatoval Šimko.
káder FC Tatran Prešov:
brankári: Adrián Knurovský, Pavol Bajza, Maksym Kučinskij
obrancovia: Ioan-Calin Revenco, Michal Sipľak, Patrik Šimko, Denys Taraduda, Daniels Balodis, Marek Terpák, Juraj Kotula, Jozef Menich, Moritz Römling, Taras Bondarenko
stredopoliari: Roman Begala, Filip Souček, Boris Gáll, Severin Tatolna, Artur Uchan, Dominique Simon, Helder Morim útočníci: Martin Regáli, Lukasz Wolsztyňski, Stanislav Olejník, Shayon Harrison, Dávid Griger, Peter Juritka, Landing Sagna, Andy Masaryk
prišli: Bondarenko (Podbrezová), Taraduda (hosťovanie, Trnava), Tatolna (hosťovanie, Podbrezová), Harrison (Oulu)
odchody: Václav Míka, Bleron Krasniqi, Kyrylo Sigejev, Glebs Patika, Jakub Michlík
realizačný tím:
hlavný tréner: Vladimír Cifranič, asistent: Erik Havrila, tréner brankárov: Branislav Benko
výsledky prípravných zápasov FC Tatran Prešov:
Prešov - Kroměříž 0:2
Prešov - Malženice 3:2, góly Prešova: Römling, Ukhan, Morim
Prešov - Šamorín 2:1, góly: Sipľak, Bondarenko
Prešov - Banská Bystrica, góly: Ukhan, Juritka
Prešov - Liptovský Mikuláš 2:2, góly: Kotula, Morim
