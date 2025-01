Prešov nedopustil prekvapenie a zvíťazil 4:2 nad Levicami

Tipos SHL - 32. kolo:



HC TEBS Bratislava - HK Detva 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)



Góly: 7. Jakubík (Zahradník, Fabuš), 24. Jakubík (Zahradník, Haborák), 32. Liňajev (Innanmaa, Fungáč) - 42. Myšiak (Šechný), 47. Petran (Kalousek, Tomka). Rozhodcovia: Bachúrik, Krist - Ševčík, Šramaty, vylúčení: 4:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1.



Bratislava: Haronik – Fabuš, Vidovič, Ličko, Haborák, Volkov, Innanma, Kremnický, Szabó – Zahradník, I. Jakubík, Včelka – Štetka, Fungáč, Liniajev – Bodnár, Géci, Ružek – Hanula, Sulík, Samadov.



Detva: Gajan – Dosek, Kaštánek, Lopejský, Petran, M. Mešár, Myšiak, Račko, Kalamár – Tomka, Jamrich, Chlepčok – Tavi, Klíma, Kalousek – Zorvan, R. Šechný ml., Živický – Hukel, M. Hudec, Čunderlík.







HC Prešov - HK TAM Levice 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)



Góly: 40. Jokeľ (Peresunko, Suja), 43. Hamráček (Krajňák, Novický), 48. Suja (Peresunko, Haščák), 60. Haščák (Semaňák) - 23. Pánik (Sobotka, Korím), 56. Svitana (Šutý, Bartakovics). Rozhodcovia: Valach, Lesay - Janiga, Uličný, vylúčení: 1:5 na 2 min., navyše: Lavička (Levice) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 694 divákov



Melicherčík – Glazkov, Nátny, J. Cibák, Semaňák, Onderík, Novický, I. Greš – Jokeľ, Suja, Peresunko – Leščenko, Hrabčák, Matúš Paločko – M. Haščák, Matej Paločko, Hamráček – Maliňák, M. Krajňák, A. Novota – Havadej.



Levice: Krasanovský – Maarnela, L. Pánik, Hlinka, Štefanka, Korím, Lavička, Frídel, Bajza – Pohl, R. Svitana, Bartakovics – Alapuranen, P. Šuty, Králik – Sobota, M. Čunderlík, Ferkodič – Melicher, Krchňavý, Rácz.

hlasy trénerov /zdroj: SZĽH/:



Steve Kasper, tréner HC Prešov: "Dnes sme sa vyhli guľke. Na ľade sme boli jasne lepším tímom, kontrolovali sme hru a mali sme šance, ale musím udeliť súperovi kredit. Hrali usporiadane, ich brankár chytal excelentne a znemožňovali nám dorážky. Bojovali tvrdo a musím im udeliť uznanie. Nikto nepovedal, že dnes to bude ľahké a dnes to pre nás bola ťažká úloha."



Martin Baran, tréner HK TAM Levice: "Vedeli sme, že Prešov má obrovskú kvalitu, čo aj ukázal. Dlho nás držal v hre výborný brankár Filip Krasanovský. Treba uznať kvality súpera, ale ja by som rád pochválil aj svojich hráčov, ktorí v obrannej fáze jazdili, snažili sa, aby mal súper čo najmenej priestoru. Je to pre nich taká vysoká škola hokeja."



HK ‘95 Považská Bystrica - HK STEEL TEAM Trebišov 3:2 pp (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 12. Ďurkech, 17. Belic (Rufati), 62. Jakubec (Tománek, Zaťko) - 9. Nemec, 25. Škvarek (Romanov, Babeliak). Rozhodcovia: Smrek, Magušin - Riš, Tvrdoň, vylúčení: 3:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 310 divákov.



Považská Bystrica: Maťovčík – Zaťko, Nahálka, Omelka, K. Meszároš, Scheuer, L. Ďurkech, Scheuer, J. Ďurkech, Špánik – Lušňák, Král, Rehák – Tománek, J. Zlocha, Jakubec – T. Nauš, Rufati, Belic – Papaj, M. Sádecký, Zábojník.



Trebišov: Jurčák – Pavúk, Soveľ, Valečko, Štec, J. Nemec, Eklund, S. Droppa – Štrauch, Przygodzki, Kylnar – Škvarek, Romanov, Babeliak – Barilla, Vartovník, Šuty – I. Novák, Barna, Z. Novák.



hlasy trénerov /zdroj: SZĽH/:



Jakub Ručkay, tréner HK ‘95 Považská Bystrica: "Pri absencii 7 hráčov zo základu sme podľa mňa odohrali vyrovnaný zápas. Mrzí ma, že sme nedokázali získať 3 body, no aj taký je hokej, raz si dole a raz si hore. Dnes sme tam mali aj niekoľko samostatných únikov, keď sme mohli rozhodnúť zápas v náš prospech, no vytrápili sme sa. Dnešný výkon nebol ideálny, ale ideme ďalej."



Andrej Parfenov, tréner HK STEEL TEAM Trebišov: "Dnes to bol podľa môjho názoru celkom kvalitný zápas proti kvalitnému súperovi. Myslím si, že sme so súperom držali krok a bolo to o maličkostiach. Z našej strany veľmi dobré oslabenia, no na druhej strane trošku slabšie presilovky. Ak by sa nám podarilo v závere využiť presilovku o dvoch hráčov, tak to možno mohol byť kľúčový moment zápasu, no sme radi za jeden bod."



HC Topoľčany - HK Skalica 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)



Góly: 12. Hrenák (Jakubík, Vybiral), 36. Gergel (Plochotnik, Matej), 51. Mikula (Vybiral, Bečka), 58. Gergel (Plochotnik, Dachnovskij) - 6. Kotvan (Jurák, Polák), 27. Obdržálek (Kubát, Jurík), 33. Kuba (Urban, Novák), 42. Obdržálek (Jurík, Kuba), 44. Jurák (Šachvorostov, Bíly). Rozhodcovia: Mĺkvy, Adamec - Vystavil, Zelený, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 638 divákov.



Topoľčany: Noskovič – J. Jakubík, M. Hrenák, Dachnovsky, Bystričan, Sedlák, Zubák, Selecký – O. Mikula, Bečko, Vybiral – Gergel, Plochotnik, P. Melcher – Pšenko, Piačka, Matej – Chumak, Hurtaj, Múčka.



Skalica: Beržinec (od 39. do 40. min. Ruža) – Urban, M. Novák, Kubát, Bíly, Škápik, Polák, Janík, Věntuš – Kuba, J. Jurík, Obdržálek – Stupka, Špirko, Šachvorostov – B. Kotvan, Jurák, J. Mikúš – Podolinský, Búlik, Duban.

hlasy trénerov /zdroj: SZĽH/:



Miroslav Pupák, tréner HC Topoľčany: "Vedeli sme, čo môžeme čakať od súpera, vezú sa na víťaznej vlne. Samozrejme, pripravovali sme sa na nich. Pokiaľ sme to dodržiavali, tak zápas bol vyrovnaný. Ako povedal tréner hostí, odskočili nám po našich chybách, čo nás dnes stalo zápas. Na ďalšej strane musím pochváliť našich chlapcov, ako sa do toho zápasu vrátili a mrzí ma, že sa nám dnes nepodarilo ukradnúť aspoň jeden bod. Za snahu a bojovnosť, ktorú do toho zápasu dali, sme si podľa mňa aspoň jeden bod zaslúžili."



Leo Gudas, tréner HK Skalica: "Ja si myslím, že to bol veľmi pekný zápas, lietalo sa hore-dole. Nám sa podarilo premieňať šance, čo bol rozdiel tých dvoch tretín a bohužiaľ sa nám to nepodarilo pretaviť do poslednej tretiny. V tretej tretine sme spravili veľa chýb plus vylúčenia, ktoré súper potrestal gólom do našej bránky. Súpera sme tým pustili do zápasu, ktorý bol už rozhodnutý a zbytočne sme si to zdramatizovali a museli sme brániť do poslednej sekundy."

Bratislava 22. januára (TASR) - Hokejisti HC Prešov zvíťazili v zápase 32. kola Tipos SHL nad Levicami 4:2. Prvý gól stretnutia líder strelil až v 40. minúte, no zásluhou trojgólovej záverečnej časti hry potvrdil úlohu favorita. Pred druhým Žiarom majú Prešovčania náskok siedmych bodov.Skaličania potvrdili, že sa im v poslednej dobe darí a zvíťazili aj na ľade Topoľčian 5:4. Pripísali si piatu výhru v sérii a sú na treťom mieste. Vyrovnaný súboj prinieslo aj stretnutie Považskej Bystrice s Trebišovom, o víťazstve Považanov 3:2 rozhodol v predĺžení Richard Jakubec. Tí sa v tabuľke dotiahli na šieste Topoľčany a s mankom piatich bodov naďalej živia nádej na priamy postup do play-off. Hráči TEBS Bratislava zvíťazili aj v treťom vzájomnom súboji nad HK Detva, tentokrát 3:2. Detvania sa posunuli o priečku nižšie, na deviatom mieste ich vystriedali práve hokejisti TEBS Bratislava.Zápas Dubnice proti Žiaru nad Hronom odložili pre početnú maródku v kádri "Indiánov". Pre poruchu autobusu nehrali ani Trnavčania na ľade Humenného. Hráči HK Gladiators Trnava tak vynechali už štyri kolá za sebou, na súťažný zápas nastúpili naposledy v súboji proti Trebišovu 8. januára.