Prešov nenašiel druhýkrát recept na Fredericiu, Antl: „Realita“
Autor TASR
Fredericia 19. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov stále čakajú na prvé víťazstvo v prebiehajúcej edícii Európskej ligy EHF. Proti favorizovanej dánskej Fredericii (30:38) bojovali v rámci G-skupiny v oklieštenej zostave a navyše sa do bránky musel vrátiť zaskakujúci Igor Čupryna. Tréner Radoslav Antl pochváli aj napriek prehre prístup a nasadenie svojich zverencov.
Prešovania po prvom polčase prehrávali len o tri góly (14:17) a aj po prestávke sa udržiavali v hre o prvé víťazstvo, ale napokon sa preukázala sila dánskeho tímu a najmä väčšia rotácia. „Zápas sme odohrali v oklieštenej zostave, ale musím pochváliť chlapcov, že sme naozaj hrali vzhľadom na našu zostavu dobre. Mali sme štyri spojky, nevedeli sme poskladať obranu. Araxa ostal doma, ernandez nemohol zasiahnuť do hry a postupne nám došli sily. Prvý polčas bol výborný, prehrali sme ho o tri góly. V druhom sme už nemali toľko síl. Súper menil hráčov, naše štyri spojky sa unavili. Tim Jenko Bogdanič hral asi 55 minút, takže ťažko..., ale nemôžem chlapcom nič vyčítať. Naopak, v tejto zostave vo Fredericii prehrať o osem gólov je malý zázrak. Nie sme s tým spokojní, do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať, ale toto bola realita. Tých osem gólov, na to, v akej sme boli zostave a aké boli možnosti rotácie, je jednoducho reálnych,“ uviedol Antl pre oficiálnu klubovú webstránku.
Postupne sa Fredericia bodovo odtrhla a napokon dokráčala k triumfu o osem gólov. Tatranu pomohol v tomto vystúpení v bránke Igor Čupryna, ktorý pôvodne pre zdravotné problémy ohlásil v lete koniec profesionálnej kariéry. „Nečakal som, že nastane takáto situácia, že ma ešte zavolajú späť. Ale keď sa naskytla, tak som splnil, na čom sme sa dohodli. Dlho som nebol v tíme a páčila sa mi tá atmosféra, že každý bol pripravený bojovať. Dosiahli sme podľa mňa dobrý výsledok a dobré je, že sa nikto nový nezranil. Celý mančaft bojoval srdcom. Vedeli sme, že máme veľa hráčov zranených a bude to náročné. Čo sa týka mňa, som rád, že som sa stretol s chlapcami. Bola dobrá atmosféra, dobrá nálada. Chcel som pomôcť. Dobre sme behali, každý sa bil. Jasné, že nie všetko vyšlo. Boli aj nejaké zbytočne stratené lopty, ale každý bojoval na sto percent a to je dôležité. Som rád, že to nevyzeralo úplne zle, pretože po športovej stránke som mal dlhú pauzu, ale párkrát ma aj lopta trafila,“ vyjadril sa bývalý reprezentant Slovenska.
Prešov tak zostal v tabuľke G-skupiny na štvrtej pozícii s bilanciou jedna remíza a tri prehry a po utorku stratil postupovú šancu na účasť v tzv. hlavnom kole súťaže. „Na to, že sme boli len štyri spojky a tá rotácia nebola skoro žiadna, tak si myslím, že sme uhrali prijateľný výsledok. Dali sme 30 gólov, čo je na zostavu, v ktorej sme tu boli, veľmi slušné, aj keď sme 38 gólov dostali, čo je tiež celkom dosť. Pozitívne je, že sa nikto ďalší nezranil. Ale bojovali sme, nechali sme tam srdiečko, takže si myslím, že domov môžeme ísť so vztýčenou hlavou,“ dodala k zápasu spojka Tatrana Jakub Kravčák.
