Novým konateľom Futbal Tatran Aréna má byť Harvan

Prešov 28. augusta (TASR) - Novým konateľom spoločnosti Futbal Tatran Aréna (FTA), ktorá je zodpovedná za výstavbu nového futbalového štadióna v Prešove, má byť Ján Harvan. Poslanec prešovského mestského zastupiteľstva Rastislav Mochnacký sa tejto funkcie vzdal. Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelňajšom rokovaní odobrili túto zmenu a zároveň schválili aj zmenu spoločenskej zmluvy FTA.



Prešovský primátor a krajský poslanec František Oľha vzdanie sa funkcie zo strany Mochnackého zdôvodnil tým, že prácu konateľa vykonával popri svojom zamestnaní a práce na stavenisku si vyžadujú plne angažovaného človeka. "Časová náročnosť je taká, že sa to nedá robiť už na 'kolene', popri zamestnaní. Ja mám civilné zamestnanie. Už sa to nestíhalo," zdôvodnil svoje rozhodnutie Mochnacký.



Krajské zastupiteľstvo odporučilo na schválenie Valnému zhromaždeniu spoločnosti FTA ako konateľa Harvana. Do FTA prišiel pred šiestimi týždňami na pozíciu projektového manažéra. Je vyštudovaný stavebný inžinier a pôsobil v súkromnej stavebnej spoločnosti. Práce na štadióne sú aktuálne utlmené.



"Zoznámil som sa situáciou na stavbe a so všetkými problémami, myslím si, že sa to dá ešte stále stihnúť aj termínovo, aj čo sa týka náročnosti. Dodávateľ nás upozornil na určité nedostatky projektu, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k necertifikácii štadióna na podmienky UEFA kategórie III, ale s týmito podmienkami sa dá ešte vyrovnať," skonštatoval Harvan k nutnosti ukončiť výstavbu do konca roka 2024.



Menovaním Harvana do funkcie sa má v stredu (30. 8.) zaoberať mestské zastupiteľstvo v Prešove. Bude tiež rozhodovať o financovaní prác navyše v sume viac ako 636.000 eur bez DPH zo zdrojov mesta alebo iných zdrojov. Na ich financovaní sa podľa krajskými poslancami odobrenej spoločenskej zmluvy bude podieľať len mesto, nie PSK, ktorý má v spoločnosti 49-percentný podiel.



Podľa PR riaditeľky Slovenského futbalového zväzu Moniky Jurigovej by mali stavebné práce opäť v plnom rozsahu pokračovať po doladení úprav súvisiacich s požiadavkami UEFA vo vzťahu ku kategorizácii štadiónov, pričom ten nový v Prešove by mal byť certifikovaný ako štadión kategórie III. Presný termín pokračovania prác v plnom rozsahu nie je podľa nej možné v tejto chvíli presne povedať. Všetky strany však vyvíjajú maximálne úsilie s cieľom plynulo pokračovať v realizácii projektu v čo najkratšom možnom čase.



"Čo sa týka včasného dokončenia štadióna smerom k ME U21 v roku 2025, veríme, že termín je stále reálny," uviedla pre TASR Jurigová.



S výstavbou nového futbalového štadióna sa začalo v júli. Zhotoviteľom je spoločnosť AVA-stav. Stavbu bude realizovať v dvoch etapách. Na financovaní sa podieľajú PSK, mesto Prešov, SFZ a Fond na podporu športu.