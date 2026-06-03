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Prešov obhájil v Prievidzi titul s jedinou prehrou v sezóne
Prešov nestratil ani bod v základnej ani v nadstavbovej časti.
Autor TASR
Prievidza 3. júna (TASR) - Hádzanári Prešova sa poučili z minulotýždňovej prehry v druhom finále Niké handball extraligy na palubovke Bojníc v Prievidzi. Ďalšie prekvapenie už nedopustili a po výhre 28:22 získali svoj jubilejný 20. titul.
Pred týždňom dokázali domáci vo svojej finálovej domácej premiére remizovať 33:33 a vyhrať 4:2 na sedmičky. „V minulom zápase v Prievidzi sme mali zlú 15-minútovku. Zahodili sme šance a slabšie sme hrali v obrane aj v útoku. Povedali sme si však, že tento duel nechceme dotiahnuť až na sedmičky, lebo po minulotýždňovej skúsenosti sme si to nemohli dovoliť. S chlapcami sme sa nahecovali, išli sme naplno, dali sme do toho všetko a chceli sme to ukončiť tu na palubovke Bojníc,“ povedal pre TASR krídelník Marco Antl, ktorého otec Radoslav vedie mužstvo ako tréner.
Kľúčovým bol v zápase záver prvého polčasu, keď hostia odskočili po oddychovom čase na rozdiel štyroch gólov a pridali ďalšie tri presné zásahy. „My sme išli do šatne s rozdielom siedmich gólov. Hlavne sme si povedali, že musíme začať od začiatku, akoby to bolo 0:0, lebo toto sa nám stáva veľmi často. Cez polčas si urobíme náskok, potom ideme do druhého dejstva a súper sa na nás vždy dotiahne. Teraz sme však začali veľmi dobre prvý aj druhý polčas a skončilo sa to o šesť gólov,“ zhodnotil ďalší krídelník Josef Hozman, ktorý si pripísal štyri presné zásahy.
Prešov nestratil ani bod v základnej ani v nadstavbovej časti. V semifinále zdolal Nové Zámky 3:0 na zápasy a druhé finále je tak jeho jedinou ligovou prehrou v sezóne. „Sezóna bola podľa mňa z našej strany veľmi úspešná. Vyhrali sme Slovenský pohár aj ligu. Mrzí nás len tá jedna prehra s Bojnicami, bola naša jediná v sezóne. Na druhej strane sme radi, že sme sériu ukončili vo štvrtom zápase a teraz ideme domov oslavovať,“ dodal Antl mladší. Double Tatrana vyzdvihol aj Hozman: „Bola to veľmi úspešná sezóna. Vyhrali sme Slovenský pohár a teraz aj titul. Myslím si, že hráči, ktorí sa tu poskladali a prišli noví, sú veľmi kvalitní a šikovní. Čo sa týka mňa, som rád, že som sa nezranil, že napredujem, idem hore a darí sa mi.“
Pred týždňom dokázali domáci vo svojej finálovej domácej premiére remizovať 33:33 a vyhrať 4:2 na sedmičky. „V minulom zápase v Prievidzi sme mali zlú 15-minútovku. Zahodili sme šance a slabšie sme hrali v obrane aj v útoku. Povedali sme si však, že tento duel nechceme dotiahnuť až na sedmičky, lebo po minulotýždňovej skúsenosti sme si to nemohli dovoliť. S chlapcami sme sa nahecovali, išli sme naplno, dali sme do toho všetko a chceli sme to ukončiť tu na palubovke Bojníc,“ povedal pre TASR krídelník Marco Antl, ktorého otec Radoslav vedie mužstvo ako tréner.
Kľúčovým bol v zápase záver prvého polčasu, keď hostia odskočili po oddychovom čase na rozdiel štyroch gólov a pridali ďalšie tri presné zásahy. „My sme išli do šatne s rozdielom siedmich gólov. Hlavne sme si povedali, že musíme začať od začiatku, akoby to bolo 0:0, lebo toto sa nám stáva veľmi často. Cez polčas si urobíme náskok, potom ideme do druhého dejstva a súper sa na nás vždy dotiahne. Teraz sme však začali veľmi dobre prvý aj druhý polčas a skončilo sa to o šesť gólov,“ zhodnotil ďalší krídelník Josef Hozman, ktorý si pripísal štyri presné zásahy.
Prešov nestratil ani bod v základnej ani v nadstavbovej časti. V semifinále zdolal Nové Zámky 3:0 na zápasy a druhé finále je tak jeho jedinou ligovou prehrou v sezóne. „Sezóna bola podľa mňa z našej strany veľmi úspešná. Vyhrali sme Slovenský pohár aj ligu. Mrzí nás len tá jedna prehra s Bojnicami, bola naša jediná v sezóne. Na druhej strane sme radi, že sme sériu ukončili vo štvrtom zápase a teraz ideme domov oslavovať,“ dodal Antl mladší. Double Tatrana vyzdvihol aj Hozman: „Bola to veľmi úspešná sezóna. Vyhrali sme Slovenský pohár a teraz aj titul. Myslím si, že hráči, ktorí sa tu poskladali a prišli noví, sú veľmi kvalitní a šikovní. Čo sa týka mňa, som rád, že som sa nezranil, že napredujem, idem hore a darí sa mi.“