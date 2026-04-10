Prešov otočil prvý zápas série o 7. miesto, Trnavu zdolal 3:1
Autor TASR
Trnava 10. apríla (TASR) - Volejbalisti VK MIRAD UNIPO Prešov zvíťazili v prvom zápase série o 7. miesto v Niké extralige nad tímom MTF Trnava 3:1. Druhý duel série hranej na dve víťazné stretnutia je na programe 18. apríla na palubovke Prešova.
play off Niké extraligy
o 7. miesto - prvý zápas /na 2 víťazstvá/:
MTF Trnava - VK MIRAD UNIPO Prešov 1:3 (23, -17, -15, -20)
107 minút, rozhodovali: Gerboc a Kováč, 98 divákov.
/stav série: 0:1/
