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Prešov podľahol Sesvete 28:30, Mitošinka: Šťastie nám neprialo
Zverenci trénera Radoslava Antla uzavrú svoje účinkovanie v druhej najprestížnejšej klubovej súťaži 1. decembra na palubovke Bergischeru.
Autor TASR
Prešov 24. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov definitívne stratili šancu na postup do vyraďovacej fázy Európskej ligy EHF. V utorkovom zápase 5. kola prehrali v domácej Tatran Handball Aréne s chorvátskym tímom MRK Sesvete Triglav 28:30. Prešov je pred záverečným kolom na poslednom štvrtom mieste D-skupiny a na druhú postupovú priečku stráca päť bodov.
Najlepším strelcom domácich bol Jakub Valent so siedmimi presnými zásahmi. Zverenci trénera Radoslava Antla uzavrú svoje účinkovanie v druhej najprestížnejšej klubovej súťaži 1. decembra na palubovke Bergischeru.
Úvodné momenty duelu priniesli vyrovnaný priebeh s premenenými sedemmetrovými hodmi na oboch stranách. Nerozhodné skóre sa začalo lámať po prvej desaťminútovke, keď si Sesvete vypracovalo štvorgólový náskok. Prešovčanom sa podarilo manko zmazať a znížiť na rozdiel jedného presného zásahu, no hostia po ďalšej úspešnej pasáži viedli 11:7. Ešte v 24. minúte však Valent dokázal vyrovnať na 12:12, no po lepšom závere prvého polčasu viedol pri odchode do šatní chorvátsky tím 14:12.
Domáci zvládli zmazať aj toto manko, no opäť doplatili na skvelú efektivitu Sesvete, ktorý už onedlho znova viedol o tri góly. Súper však v záverečnej štvrťhodine pykal za nedisciplinovanosť a viacerými dvojminútovými trestmi daroval Tatranu šancu vrátiť sa do stretnutia. Tú však Antlovi zverenci nevyužili, keď sa sami nechali vylúčiť a chorvátske mužstvo si už do záverečného klaksónu postrážilo dvojgólový náskok.
Najlepším strelcom domácich bol Jakub Valent so siedmimi presnými zásahmi. Zverenci trénera Radoslava Antla uzavrú svoje účinkovanie v druhej najprestížnejšej klubovej súťaži 1. decembra na palubovke Bergischeru.
Európska liga EHF - 5. kolo:
TATRAN PREŠOV – MRK Sesvete Triglav 28:30 (12:14)
Zostava a góly Tatrana: Mitošinka, Ereš - Mitaľ 4, Valent 7, Dobrkovič 2, Kríž 3, Abdelsadek 2, Kravčák, Hozman 1, Polanský, Antl 2, Jurkovič, Urban 2, Domagala 1, Djukič 4.
Najviac gólov Sesvete: Molc 6, Bakovič 5, Dumenčič 4, Rozhodovali: Novykov (Ukr.) a Gatelis (Lit.), vylúčenia: 4:7, 7m hody: 1/3 - 5/7.
TATRAN PREŠOV – MRK Sesvete Triglav 28:30 (12:14)
Zostava a góly Tatrana: Mitošinka, Ereš - Mitaľ 4, Valent 7, Dobrkovič 2, Kríž 3, Abdelsadek 2, Kravčák, Hozman 1, Polanský, Antl 2, Jurkovič, Urban 2, Domagala 1, Djukič 4.
Najviac gólov Sesvete: Molc 6, Bakovič 5, Dumenčič 4, Rozhodovali: Novykov (Ukr.) a Gatelis (Lit.), vylúčenia: 4:7, 7m hody: 1/3 - 5/7.
Úvodné momenty duelu priniesli vyrovnaný priebeh s premenenými sedemmetrovými hodmi na oboch stranách. Nerozhodné skóre sa začalo lámať po prvej desaťminútovke, keď si Sesvete vypracovalo štvorgólový náskok. Prešovčanom sa podarilo manko zmazať a znížiť na rozdiel jedného presného zásahu, no hostia po ďalšej úspešnej pasáži viedli 11:7. Ešte v 24. minúte však Valent dokázal vyrovnať na 12:12, no po lepšom závere prvého polčasu viedol pri odchode do šatní chorvátsky tím 14:12.
Domáci zvládli zmazať aj toto manko, no opäť doplatili na skvelú efektivitu Sesvete, ktorý už onedlho znova viedol o tri góly. Súper však v záverečnej štvrťhodine pykal za nedisciplinovanosť a viacerými dvojminútovými trestmi daroval Tatranu šancu vrátiť sa do stretnutia. Tú však Antlovi zverenci nevyužili, keď sa sami nechali vylúčiť a chorvátske mužstvo si už do záverečného klaksónu postrážilo dvojgólový náskok.
hlasy po zápase /zdroj: Sport TV/:
Radoslav Antl, tréner Tatrana Prešov: „V úvode sme mali päť technických chýb, mohli sme aj vyhrávať. Obrana bola dobrá, ale v útoku nám to nešlo, boli sme jednoducho pomalí. Druhý polčas bol podobný ako prvý, Sesvete viac chcelo a zaslúžene vyhralo. Stále sú tam aj svetlé momenty, bojovali sme. Prehrali sme najmä pre hru 6 na 5, presilovky nám vôbec nešli.“
Matúš Mitošinka, brankár Tatrana Prešov: „Zápas nám nevyšiel najmä v úvode. Spravili sme veľa technických chýb. Po polčase sme prehrávali len o dva góly, ale šťastie nám dnes neprialo. Snáď sa v budúcnosti otočí na našu stranu.“
Radoslav Antl, tréner Tatrana Prešov: „V úvode sme mali päť technických chýb, mohli sme aj vyhrávať. Obrana bola dobrá, ale v útoku nám to nešlo, boli sme jednoducho pomalí. Druhý polčas bol podobný ako prvý, Sesvete viac chcelo a zaslúžene vyhralo. Stále sú tam aj svetlé momenty, bojovali sme. Prehrali sme najmä pre hru 6 na 5, presilovky nám vôbec nešli.“
Matúš Mitošinka, brankár Tatrana Prešov: „Zápas nám nevyšiel najmä v úvode. Spravili sme veľa technických chýb. Po polčase sme prehrávali len o dva góly, ale šťastie nám dnes neprialo. Snáď sa v budúcnosti otočí na našu stranu.“
ďalší výsledok D-skupiny:
IK Sävehof – Bergischer HC 31:22 (16:10)
tabuľka:
1. Sävehof 5 4 0 1 158:129 8*
2. Sesvete 5 2 2 1 162:161 6
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3. Bergischer 5 2 1 2 144:154 5
4. Prešov 5 0 1 4 144:164 1
* istý postup zo skupiny
zostávajúci program Prešova v Európskej lige EHF:
utorok, 1. decembra: Bergischer - Tatran Prešov /Wuppertal, 20.45/
IK Sävehof – Bergischer HC 31:22 (16:10)
tabuľka:
1. Sävehof 5 4 0 1 158:129 8*
2. Sesvete 5 2 2 1 162:161 6
---------------------------------
3. Bergischer 5 2 1 2 144:154 5
4. Prešov 5 0 1 4 144:164 1
* istý postup zo skupiny
zostávajúci program Prešova v Európskej lige EHF:
utorok, 1. decembra: Bergischer - Tatran Prešov /Wuppertal, 20.45/