Prešov podľahol Slovanu Bratislava 0:3

Na snímke sprava Pavol Anderko a Eduard Kolpák (obaja Prešov) a Peter Mlynarčík (Bratislava) počas 2. kola volejbalovej Niké extraligy mužov VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slovan Bratislava 1. novembra 2025 v Prešove. Foto: TASR - František Iván

Nitra zdolala Svidník 3:1 a je tiež bez prehry.

Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava si v stretnutí 2. kola Niké extraligy poradili s VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0. Po dvoch kolách majú na konte dve víťazstvá bez straty setu, rovnako ako Myjavčania. Tí v sobotu zvíťazili doma nad Trnavou. Nitra zdolala Svidník 3:1 a je tiež bez prehry.



Niké Extraliga - 2. kolo:

RIEKER UJS Komárno - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (19, 13, 21)

80 minút, rozhodovali: Szász, Toman, 150 divákov.



TJ Spartak Myjava - HIT MTF Trnava 3:0 (12, 16, 23)

78 minút, rozhodovali: Tiršel, Jurlov, 200 divákov.



VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slovan Bratislava 0:3 (-22, -17, -24)

83 minút, rozhodovali: Hudák, Soták, 239 divákov.



VK SLÁVIA SPU Nitra - TJ Slávia Svidník 3:1 (20, 22, -23, 12)

114 minút, rozhodovali: Kováč, Schimpl, 212 divákov.
