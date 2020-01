Prešov posilnil najväčší brazílsky talent Pedro Pacheco

Prešov 20. januára (TASR) - Slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov posilnil Brazílčan Pedro Pacheco, ktorý s klubom podpísal zmluvu na dva a pol roka.



Dvadsaťjedenročný brazílsky reprezentant je prvý hádzanár v Prešove, ktorý pochádza z mimoeurópskej krajiny. Pacheco pôsobí na poste strednej spojky a momentálne bojuje s národným tímom v domácej Maringé na kvalifikačnom turnaji MS 2021 v Egypte. "S Pedrom Pachecom sa nám podarilo dohodnúť na jeho príchode do Tatrana už po ukončení reprezentačných povinností, po ktorých dostane pár dní voľna na vybavenie potrebných formalít v Brazílii. V Prešove ho očakávame v úvode februára, krátko po našom návrate z prvého zápasu play–off SEHA Gazprom ligy v Moskve proti tamojšiemu Spartaku. Aj preto, aby sa v našich končinách aklimatizoval a rozhliadol v diametrálne odlišnom prostredí, než v akom doposiaľ doma v Brazílii pôsobil," uviedol v tlačovej správe generálny manažér Tatrana Miroslav Benický.



Zástupca juhoamerickej hádzanej bol člen juniorského výberu Brazílie na vlaňajších MS, kde ho vyhlásili za najlepšie hráča mužstva. Na šampionáte dal 26 gólov v šiestich zápasoch. V Brazílii ho považujú za najväčší talent generácie.



"Sme hrdí na to, že v konkurencii popredných európskych klubov vieme pritiahnuť aj takých žiadaných mladých hráčov, akým je tento rodák zo Sao Paula. Pri rozhodovaní veľa zavážili odporúčania krajanov, pôsobiacich v popredných európskych kluboch, ako boli Rogerio Moraes, niekdajší pivot Vardaru Skopje a momentálne Veszprému, či Thiago Petrus, spojka FC Barcelona. Mladému Pachecovi Tatran odporúčali aj kvôli trénerovi Slavkovi Golužovi, pod ktorého vedením aj podľa nich, urobili za posledné roky viacerí iní hráči značný výkonnostný progres," vysvetlil Benický.



Pacheco prichádza do Tatrana z klubu Esporte Clube Pinheiros zo Sao Paola. Klub je osemnásobný majster ligy, naposledy vyhral v roku 2018. "Spolu s Lucijanom Fižuletom ide o atleticky veľmi dobre stavaných hráčov, ktorí vedia svoju pečať zanechať hlavne v protiútoku. Od Pedra si sľubujeme prínos, nejaké nové prvky a temperament. Na druhej strane je to stále mladý hráč a bude potrebovať svoj čas, aby sa rozvíjal," dodal generálny manažér klubu.



"Je to pre mňa veľký krok vpred, najväčší v doterajšej kariére. Viem, že Tatran je najtradičnejší hádzanársky klub na Slovensku, mužstvo ktoré vyhráva a zbiera trofeje. Neviem sa dočkať, až budem súčasťou mužstva. Samozrejme mám veľmi vysoké očakávania. Mužstvu chcem pomôcť, ukázať svoje schopnosti a následne byť úspešný. Vyhľadávam situácie jeden na jedného. Rád spolupracujem s pivotom a zapájam krídla do hry. A samozrejme chcem rozohrať spoluhráčov na spojkách," povedal Pacheco.