Prešov postúpil do extraligy, Skalicu zdolal 4:1 na zápasy

Tipos SHL - finále play off, piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Prešov - HK Skalica 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)



Góly: 10. Suja (Krajňák, Glazkov), 34. Matúš Paločko (Leščenko, Glazkov), 50. Peresunko (Haščák), 60. Chalupa (Matej Paločko) - 37. Šachvorostov (Kuba, Novák), 49. Kotvan (Jurík). Rozhodcovia: T. Orolin, Jobbágy - Bogdaň, Tomáš, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3600 divákov.



Prešov: Melicherčík - Semaňák, Cibák, Nátny, Glazkov, Novota, Novický, Nemec - Peresunko, Suja, Chalupa - Hamráček, Krajňák, Haščák - Leščenko, Matej Paločko, Matúš Paločko - Horvát, Pulščák, Frič - Hrabčák



Skalica: Vojvoda - Novák, Urban, Janík, Kubát, Novajovský, Bíly, Polák - Kuba, Jurík, Obdržálek - Stupka, Špirko, Šachvorostov - Legalin, Jurák, Kotvan - Podolínsky, Bulík, Šátek



/konečný výsledok série: 4:1, Prešov postúpil do extraligy/

Prešov 24. apríla (TASR) - Hokejisti HC Prešov postúpili do slovenskej extraligy. V piatom súboji finále play off Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) zvíťazili nad HK Skalica 4:2 a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy. V najvyššej súťaži nahradia Nové Zámky.Domáci nastúpili pred zaplneným hľadiskom s jednoznačným cieľom ukončiť sériu. Do vedenia ich poslal v 10. minúte kapitán Jakub Suja, a hoci Skaličania zmazali manko 0:2, napokon sa radoval Prešov. Víťazný gól strelil v 50. minúte Alexander Peresunko, ktorý sa stal s 38 gólmi najlepším strelcom súťaže.Prešovčania postupne v play off zdolali Levice aj Považskú Bystricu zhodne 4:0 na zápasy. Vo vyraďovačke prehrali iba jeden zápas, čím nadviazali na suverénnu základnú časť, v ktorej triumfovali s 13-bodovým náskokom pred Žiarom nad Hronom. Do najvyššej súťaže sa vrátia po dvoch sezónach v SHL. V oboch sa dostali do finále, vlani v ňom prehrali so Žilinou.