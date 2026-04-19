Prešov potešila výhra aj napriek viróze, Humenné uspelo v nájazdoch
Prešov aj Trenčín si už v predošlom kole zabezpečili účasť v Tipsport lige v sezóne 2026/2027.
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Hokejisti Prešova triumfovali v 10. kole baráže o účasť v Tipsport lige na ľade Skalice 4:3 a dostali sa tak na čelo tabuľky o dva body pred Trenčín. Dukla v druhom nedeľňajšom stretnutí prehrala na ľade Humenného 2:3 po samostatných nájazdoch.
Prešov aj Trenčín si už v predošlom kole zabezpečili účasť v Tipsport lige v sezóne 2026/2027. Humenné si tretím víťazstvom v baráži upevnilo tretiu priečku v tabuľke.
baráž o účasť v Tipsport lige 2026/2027 - 10. kolo:
hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:
Filip Vrábeľ, útočník Humenného: „Je jasné, že prakticky o nič už nejde, asi boli oba tímy aj tak nastavené. Chvalabohu, že sme vyhrali, už to chceme čím skôr dokončiť.“
Todd Bjorkstrand, tréner Trenčína: „Boli sme svedkami dobrého hokejového zápasu. Síce už bolo o všetkom rozhodnuté, ale rozhodne sa bolo na čo pozerať. Naším mínusom bolo veľa vylúčení.“
hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:
Juraj Jurík st., tréner Skalice: „Je to, bohužiaľ, ako cez kopírák. Zase sme mali zápas dobre rozohraný. Mali sme dvojgólové vedenie. Myslím si, že už sme to konečne mali dohrať do víťazného konca, ale zase sme v nejakej eufórii. Urobili sme nejaké chyby, za ktoré nás súper potrestal. A dnes sme neboli dobrí ani na presilovke, ani na oslabení a myslím si, že to rozhodlo o celom zápase.“
Tomáš Kochan, asistent trénera Prešova: „Ako ste videli, boli sme trošku v oklieštenej zostave, nakoľko máme nejakú virózu v kabíne. A tým, že baráž už bola rozhodnutá, naše vedenie sa rozhodlo uvoľniť niektorých našich hráčov, ktorí išli domov pripravovať sa na MS. Sme radi za výhru, chalani k tomu pristúpili zodpovedne, máme tri body do tabuľky a sme za ne radi.“
Prešov aj Trenčín si už v predošlom kole zabezpečili účasť v Tipsport lige v sezóne 2026/2027. Humenné si tretím víťazstvom v baráži upevnilo tretiu priečku v tabuľke.
baráž o účasť v Tipsport lige 2026/2027 - 10. kolo:
HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín 3:2 pp a sn (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 8. Šachvorostov (Novota, Rimarev), 31. Vaško (Vrábeľ, Toma), rozh. nájazd Krajňák – 35. Šiška (Hudec, Hain), 35. Hatala (Bubela, Safin). Rozhodcovia: Orolin - Lauff, Janiga, vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše: Deschenau (Trenčín) 2+10 min osobný trest za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 369 divákov.
Humenné: Hurčík – Cibák, Zekucia, Novota, Jacko, Pišoja, Pulščák, Mitro – Rymarev, Železkov, Šachvorostov – Toma, Vrábeľ, Vaško – Žitný, Linet, Lušňák – Sokoli, Krajňák, Borov
Trenčín: Hrenák – Hatala, Mikuš, Ullman, Hlaváč, Hain, Bečár – Descheneau, Bubela, Safin – Bellerive, Šiška, Bezúch – Krajčovič, Krajč, Švec – Kalis
Góly: 8. Šachvorostov (Novota, Rimarev), 31. Vaško (Vrábeľ, Toma), rozh. nájazd Krajňák – 35. Šiška (Hudec, Hain), 35. Hatala (Bubela, Safin). Rozhodcovia: Orolin - Lauff, Janiga, vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše: Deschenau (Trenčín) 2+10 min osobný trest za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 369 divákov.
Humenné: Hurčík – Cibák, Zekucia, Novota, Jacko, Pišoja, Pulščák, Mitro – Rymarev, Železkov, Šachvorostov – Toma, Vrábeľ, Vaško – Žitný, Linet, Lušňák – Sokoli, Krajňák, Borov
Trenčín: Hrenák – Hatala, Mikuš, Ullman, Hlaváč, Hain, Bečár – Descheneau, Bubela, Safin – Bellerive, Šiška, Bezúch – Krajčovič, Krajč, Švec – Kalis
hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:
Filip Vrábeľ, útočník Humenného: „Je jasné, že prakticky o nič už nejde, asi boli oba tímy aj tak nastavené. Chvalabohu, že sme vyhrali, už to chceme čím skôr dokončiť.“
Todd Bjorkstrand, tréner Trenčína: „Boli sme svedkami dobrého hokejového zápasu. Síce už bolo o všetkom rozhodnuté, ale rozhodne sa bolo na čo pozerať. Naším mínusom bolo veľa vylúčení.“
HK Skalica - HC Prešov 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Góly: 20. Nemec (Obdržálek, Jurík), 25. Barcík (Obdržálek, Nemec), 31. Barcík – 16. Avcin (Feranec), 38. Avcin (Suja), 40. Feranec (Berlev, Semaňák), 48. Avcin (Kadirov, Feranec). Rozhodcovia: Moller - Čahoj, Vystavil, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 836 divákov.
Skalica: Pončák – Kubíček, Barcík, Filip, Novajovský, Janík, Urban, Dudáš, Škápik – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sačkov, Špirko, Kalousek – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, Barcík
Prešov: Kaľavský – Suja, Macejko, Nátny, Kadirov, Semaňák – Feranec, Berlev, Avcin – Frič, Bortňák, Jokeľ – Blaško, Maruna, Danielčák
Góly: 20. Nemec (Obdržálek, Jurík), 25. Barcík (Obdržálek, Nemec), 31. Barcík – 16. Avcin (Feranec), 38. Avcin (Suja), 40. Feranec (Berlev, Semaňák), 48. Avcin (Kadirov, Feranec). Rozhodcovia: Moller - Čahoj, Vystavil, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 836 divákov.
Skalica: Pončák – Kubíček, Barcík, Filip, Novajovský, Janík, Urban, Dudáš, Škápik – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sačkov, Špirko, Kalousek – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, Barcík
Prešov: Kaľavský – Suja, Macejko, Nátny, Kadirov, Semaňák – Feranec, Berlev, Avcin – Frič, Bortňák, Jokeľ – Blaško, Maruna, Danielčák
hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:
Juraj Jurík st., tréner Skalice: „Je to, bohužiaľ, ako cez kopírák. Zase sme mali zápas dobre rozohraný. Mali sme dvojgólové vedenie. Myslím si, že už sme to konečne mali dohrať do víťazného konca, ale zase sme v nejakej eufórii. Urobili sme nejaké chyby, za ktoré nás súper potrestal. A dnes sme neboli dobrí ani na presilovke, ani na oslabení a myslím si, že to rozhodlo o celom zápase.“
Tomáš Kochan, asistent trénera Prešova: „Ako ste videli, boli sme trošku v oklieštenej zostave, nakoľko máme nejakú virózu v kabíne. A tým, že baráž už bola rozhodnutá, naše vedenie sa rozhodlo uvoľniť niektorých našich hráčov, ktorí išli domov pripravovať sa na MS. Sme radi za výhru, chalani k tomu pristúpili zodpovedne, máme tri body do tabuľky a sme za ne radi.“
tabuľka
1. Prešov 10 7 1 1 1 35:25 24*
2. Trenčín 10 6 1 2 1 37:24 22*
3. Humenné 10 2 1 1 6 25:35 9
4. Skalica 10 1 1 0 8 29:42 5
/* - istá účasť v Tipsport lige 2026/2027/
1. Prešov 10 7 1 1 1 35:25 24*
2. Trenčín 10 6 1 2 1 37:24 22*
3. Humenné 10 2 1 1 6 25:35 9
4. Skalica 10 1 1 0 8 29:42 5
/* - istá účasť v Tipsport lige 2026/2027/