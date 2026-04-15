Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v 9. kole nadstavbovej časti
V súboji tabuľkových susedov Považská Bystrica zdolala Bojnice 36:26. Košice zaznamenali druhý úspech za sebou, z Modry si odnášali triumf 31:21.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v 9. kole nadstavbovej časti o 1. - 6. miesto Niké Handball Extraligy na palubovke MHC Štart Nové Zámky 41:35 a naďalej zostávajú v aktuálnom ročníku so stopercentnou bilanciou.
Niké Handball Extraliga - 9. kolo nadstavbovej časti o 1. - 6. miesto:
MHC Štart Nové Zámky - Tatran Prešov 35:41 (17:23)
najviac gólov: Valent 6, Buranovský, Dévai a Souček po 5 - Bogdanič 8/4, Caballero Hernandez 7/1, Hozman, Kravčák a Urban po 5. Rozhodcovia: Balogh a Ondruš, 7M: 5/3 - 5/5, vylúčení: 3:8, 150 divákov.
MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice 36:26 (19:16)
najviac gólov: Péchy a Urík po 5, Ďurana, Ďuriš, Hlinka, Riljak a Štefina po 4 - Melnik 8, Bogár 6/1, Michniewicz a Smetánka po 3. Rozhodcovia: Budzák a Záhradník, 7M: 0/0 - 2:1, vylúčení: 5:3, 720 divákov.
HáO TJ Slovan Modra - HK Košice 21:31 (11:16)
najviac gólov: Frno 4, Macháček 3/1, Burnazovič, Idešic a Púpava po 3 - Stavač 10, Gagyi 8/2, Melich 4. Rozhodcovia: Gönczi a Majstrík, 7M: 1/1 - 3/2, vylúčení: 6:5, 246 divákov.
