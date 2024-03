Prešov prehral s FTC-Green Collect Budapešť 28:31 v druhom štvrťfinále

EP EHF, štvrťfinále, 2. zápas:



Tatran Prešov - FTC-Green Collect Budapešť 28:31 (13:11



Zostava a góly Tatrana: Cvitkovič, Čupryna - Hernandez 9, Davidovič 5, Fenár 4, Mital a L. Urban po 3, Kasatkin, Chajan a Kovács po 1, Fech, Sako, Rečičár, Kravčák, Hozman, Antl, najviac gólov

Budapešti: B. Nagy 7, Imre 5,

rozhodovali: Ivanovič, Vujišič (Č. Hora),

TH: 6/5 - 1:1, vylúčení: 4:4,

ŽK: 1:1, 4000 divákov.

Prešov 30. marca (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali s FTC-Green Collect Budapešť 28:31 v odvetnom štvrťfinálovom zápase Európskeho pohára EHF a v súťaži skončili. V prvom zápase podľahli na palubovke súpera 29:32 a hoci v druhom stretnutí dokázali nakrátko zmazať trojgólové manko, napokon nedosiahli postupový výsledok. Najlepším strelcom zápasu bol s deviatimi gólmi Pavel Caballero Hernandez.Prešovčania sa v domácej odvete hotovali zmazať trojgólové manko z prvého duelu, no od úvodu duelu iba doťahovali náskok. Od stavu 10:10 dokázali súperovi odskočiť na prvopolčasový rozdiel dvoch gólov (13:11). Na radosť zaplnených tribún viedli v úvode druhého dejstva aj o tri góly (14:11, 15:12, 16:13), čo v súčte dvojzápasu znamenalo remízu, no hostia im nedovolili zvýšiť tento náskok. Naopak, viackrát vyrovnali a v závere druhého polčasu vyťažili z hry Tatrana na riziko, keď zo stavu 26:26 odskočili na 26:29./prvý zápas 29:32, Budapešť postúpila do semifinále/