Prešov prehral v 5. kole na palubovke Sävehofu 28:33
Autor TASR
Partille 25. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov neuspeli vo svojom piatom vystúpení v skupinovej fáze Európskej ligy EHF. Na palubovke švédskeho IK Sävehof prehrali 28:33 a na konte tak majú stále jediný bod. V G-skupine skončia s určitosťou na poslednom štvrtom mieste.
V priamom súboji o tretiu priečku slovenský majster prehrával v úvode o tri góly, ale dokázal sa rýchlo vzchopiť a po prvom polčase viedol tesne 16:15. V druhom dejstve však Sävehof herne pridal a napokon si pripísal prvé víťazstvo do tabuľky. Tatran naň stále čaká, boje v skupine zakončí pred vlastnými priaznivcami, 2. decembra privíta nemecký Hannover.
5. kolo skupinovej fázy EL
G-skupina:
IK Sävehof - TATRAN PREŠOV 33:28 (15:16)
Najviac gólov: Persson 11, Durlanu 5, Grötta 4 - Dobrkovič 8, Bogdanič 6, Hernandez 4. Rozhodcovia: Stark a Stefan (obaja Rum.), vylúčení: 4:5, 7m hody: 6/6 - 6/8.
tabuľka G-skupiny:
1. Hannover 4 4 0 0 128:110 8
2. Fredericia 4 2 1 1 130:117 5
3. Sävehof 5 1 2 2 145:144 4
4. PREŠOV 5 0 1 4 143:175 1
zostávajúci program Prešova v G-skupine Európskej ligy EHF:
utorok 2. decembra
18.45 TATRAN PREŠOV - Hannover-Burgdorf
