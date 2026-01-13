Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
< sekcia Šport

Prešov prehral v prípravnom zápase s Kroměřížom 0:2

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prešovčania nestačili na druholigový Kroměříž, s českým mužstvom prehrali v Senci 0:2.

Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - Futbalisti Komárna a Prešova odohrali v utorok svoje prvé zápasy v rámci zimnej prípravy. Komárno remizovalo v rakúskom Fürstenfelde s účastníkom tamojšej Bundesligy Grazer AK 1:1. Prešovčania nestačili na druholigový Kroměříž, s českým mužstvom prehrali v Senci 0:2.



Niké liga - príprava:

FC Tatran Prešov - SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:2 (0:0)

Góly: 64. Dočkal, 70. Koryčan



Grazer AK - KFC Komárno 1:1 (1:1)

Góly: 20. Satin - 45. Mashike (z 11 m)
.

Neprehliadnite

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má