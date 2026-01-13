< sekcia Šport
Prešov prehral v prípravnom zápase s Kroměřížom 0:2
Prešovčania nestačili na druholigový Kroměříž, s českým mužstvom prehrali v Senci 0:2.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - Futbalisti Komárna a Prešova odohrali v utorok svoje prvé zápasy v rámci zimnej prípravy. Komárno remizovalo v rakúskom Fürstenfelde s účastníkom tamojšej Bundesligy Grazer AK 1:1. Prešovčania nestačili na druholigový Kroměříž, s českým mužstvom prehrali v Senci 0:2.
Niké liga - príprava:
FC Tatran Prešov - SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:2 (0:0)
Góly: 64. Dočkal, 70. Koryčan
Grazer AK - KFC Komárno 1:1 (1:1)
Góly: 20. Satin - 45. Mashike (z 11 m)
FC Tatran Prešov - SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:2 (0:0)
Góly: 64. Dočkal, 70. Koryčan
Grazer AK - KFC Komárno 1:1 (1:1)
Góly: 20. Satin - 45. Mashike (z 11 m)