Prešov remizoval na úvod doma so Sävehofom 30:30
Sävehof odštartoval v Prešove s lepšou úspešnosťou streľby, tímy si v úvode vymenili štvorgólové šnúry.
Autor TASR
Prešov 14. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov vstúpili do tohtoročnej edície Európskej ligy EHF domácou remízou 30:30 so švédskym tímom IK Sävehof. Najbližšie zabojujú v rámci G-skupiny na palubovke nemeckého Recken-TSV Hannover-Burgdorf, duel je na programe v utorok 21. októbra o 18.45 h.
Sävehof odštartoval v Prešove s lepšou úspešnosťou streľby, tímy si v úvode vymenili štvorgólové šnúry. Domáci Tatran sa postupom času vyformoval na lepší tím na palubovke, siedmimi gólmi za sebou sa dostal do výraznejšieho trháku. Predovšetkým legionárska dvojica Hernandez a Dobrkovič sa postarala o polčasové vedenie slovenského tímu 18:13.
Hostia prišli po prestávke s odlišnou hrou, ktorá bola z pohľadu vývoja skóre efektívna. V priebehu niekoľkých minút úspešne zmazali manko a zostali v hre o víťazný vstup do skupinovej fázy. V 46. minúte sa začínalo od začiatku, Sävehof vyrovnal na 23:23. Prešov sa ale nezľakol nástupu svojho súpera a naďalej bol bližšie k triumfu. Hostia sa síce v závere štyrmi gólmi v rade dostali k obratu, ale posledné slovo mal domáci tím. Hernandez sa zo sedemmetrového hodu napokon nemýlil a tak sa duel skončil remízou 30:30.
ďalší výsledok G-skupiny:
Fredericia Handboldklub - Recken-TSV Hannover-Burgdorf 29:31 (11:15)
najviac gólov: Kjeldgaard Andersen 9, Bisgaard 6, Andersen 4 - Fischer 6, Poulsen 4, Edvardsson, Michalczik, Steinhauser, Stutzke a Tissier po 3
tabuľka G-skupiny:
1. Hannover 1 1 0 0 31:29 2
2. PREŠOV 1 0 1 0 30:30 1
3. Sävehof 1 0 1 0 30:30 1
4. Fredericia 1 0 0 1 29:31 0
ďalší program G-skupiny Európskej ligy EHF - utorok 21. októbra, 18.45 h:
IK Sävehof - Fredericia Handboldklub
Recken-TSV Hannover-Burgdorf - TATRAN PREŠOV
Európska liga EHF - G-skupina:
Tatran Prešov - IK Sävehof 30:30 (18:13)
najviac gólov: Hernandez 7/6, Dobrkovič 4, Barros, Bogdanič, Hozman a Karlov po 3 - Grotta a Spante po 6, Celander 5. Rozhodcovia: Praštalová a Balvanová (obe Bos. a Herc.), 7 m hody: 7/6 - 5/4, vylúčenia: 6:3.
