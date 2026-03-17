Prešov remizoval v prvom semifinálovom zápase s Košicami 2:2 - sumár
Autor TASR
Prešov 17. marca (TASR) - Futbalisti Tatrana Prešov remizovali v prvom stretnutí semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu s FC Košice 2:2. Domáci neudržali dvojgólový náskok, o vyrovnanie sa v 90. minúte postaral strelou z približne 30 metrov Dominik Kružliak. Odveta na pôde súpera je na programe 15. apríla. Víťaz dvojzápasu sa v boji o trofej (1. mája v Žiline) stretne s úspešnejším z druhého semifinále medzi Žilinou a Podbrezovou (prvý duelu v stredu 18. marca).
Šarišania, ktorí sa do semifinále SP dostali po dlhých 29 rokoch, začali aktívne a už v 12. minúte sa ujali vedenia. VAR odhalil, že Kružliak po strele Masaryka zahral vo vlastnej šestnástke rukou a z nariadeného pokutového kopu otvoril skóre Barbosa. Košičania po inkasovanom góle prevzali iniciatívu, v závere polčasu sa po presnej kolmici ocitol v šanci Perišič, zasiahol pozorný Knurovský. Prešovu vyšiel aj úvod druhého polčasu a v 50. minúte viedol už 2:0 po góle Masaryka. Olejník a Regáli potom nevyužili príležitosti na zvýšenie náskoku, a tak prišiel trest, v 72. minúte sa ujal volej striedajúceho Čerepkaia - 2:1. V dramatickom závere mohli oba tímy skórovať. Najprv domáci Sagna nastrelil žrď a v 90. minúte na druhej strane nachytal Kružliak strelou z 30 m Knurovského a zariadil konečnú remízu 2:2. Košice tak neprehrali už 12 zápasov vo všetkých súťažiach.
prvý zápas semifinále Slovnaft Cupu:
FC Tatran Prešov - FC Košice 2:2 (1:0)
Góly: 12. Barbosa (z 11 m), 50. Masaryk - 72. Čerepkai, 90. Kružliak. Rozhodcovia: Kráľovič - Štrbo, Vítko, bez kariet, 4800 divákov.
Prešov: Knurovský - Kotula, Bondarenko, Taraduda, Römling (46. Revenco) - Medveděv, Šimko (46. Begala), Olejník, Masaryk (71. Juritka) - Barbosa (76. Sagna), Bernát (61. Regáli)
Košice: Kira - Lichý, Julardžija (56. Kovács), Sovič (64. Rehuš), Ďurko - Kružliak, Zsigmund (56. Gallovič), Miljanič (64. Čerepkai), Kakay - Lukačevič, Perišič (82. Metu)
