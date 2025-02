Prešov rozhodol o víťazstve v Považskej Bystrici až v závere

HK Skalica - HK Gladiators Trnava 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)



Góly: 56. Kotvan (Škápik, Mikúš) - 6. Piskarev (Kohút), 12. Ožvald (Molnár, Janík). Rozhodcovia: Valo, Bachúrik - Vystavil, Bezák, vylúčení: 1:2, presilovky: 0:0 a oslabenia: 0:0, 628 divákov.



Skalica: Vojvoda (38. – 41. Ruža) – Urban, Novajovský, Kubát, Bíly, Škápik, Polák, O. Janík, Ptáček – Hujsa, Jurík, Obdržálek – Legalin, Špirko, Šachvorostov – Kotvan, J. Mikúš, Šátek – Podolinský, Búlik, Duban



Trnava: Vereš – Kadyrov, D. Janík, Ejem, Špaček, Sabo – Antonov, Holovič, Piskarev – F. Molnár, Trubač, Ožvald – Kašša, M. Kohút

hlasy po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Leo Gudas, hlavný tréner HK Skalica: „Dúfam, že sme si vybrali tie horšie chvíle teraz v týchto dvoch zápasoch a verím tomu, že sa zdvihneme a v piatok podáme ďaleko lepší výkon, než sme podali tento týždeň.“



Roman Kukumberg, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: „Top výkon sezóny a všetkým ďakujem veľmi pekne. “

HC TEBS Bratislava - HK STEEL TEAM Trebišov 1:2pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)



Góly: 20. Volkov (Géci, Jakubík) - 38. Romanov (Przygodzki, Gabriel), rozh. náj. Gabriel. Rozhodcovia: Moller, Staňo - Macek, Kollár, vylúčení: 3:6, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 113 divákov.



Bratislava: Andrisík – Fabuš, Vidovič, Ličko, Škultéty, Volkov, Innanmaa, Kremnický, Haborák – Zahradník, I. Jakubík, Géci – Bodnár, Fungáč, Uram – Zöld, Masnica, Včelka – Hanula, Sulík, Samadov



Trebišov: Jurčák – Valečko, M. Brejčák, Soveľ, R. Novák, Štec, Droppa, Z. Novák – Štrauch, Przygodzki, Komloš – Romanov, Gabriel, Škvarek – Šuty, Vartovník, Kylnar – Chismatullin, Barna, I. Novák

HK Žiar nad Hronom - HK TAM Levice 4:5pp a sn (0:2, 2:1, 2:1 - 0:0)



Góly: 27. Rajčan (Kobolka, Gašpar), 29. Magdolen (Brumerčík), 44. Brumerčík (Gabor, Magdolen), 59. Gašpar (Burzík, Dosek) - 4. Bartakovics (Tábi, Svitana), 16. Kupka (Bartakovics, Svitana), 26. Svitana (Tábi, Lavička), 58. Čunderlík (Šabanov, Ferkodič), rozh. náj. Ferkodič . Rozhodcovia: Tornay, Mĺkvy -Uličný, Ščurka, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 418 divákov.



Žiar nad Hronom: Trenčan – Rais, Kuboš, Burzík, Dosek, Čulík, Kobolka, Brnčo, Jombík – Ďaloga, P. Halama, N. Gašpar – Gabor, Brumerčík, Magdolen – Zvolenský, Rajčan, Rausa – Dobiš, Kúdelka, Baláži



Levice: Šebo – Maarnela, L. Pánik, Hlinka, Štefanka, Korím, Lavička, Frídel – Bartakovics, R. Svitana, Tábi – Alaparunen, Kupka, Králik – Šabanov, M. Čunderlík, Ferkodič – Pohl, Gellen



Jozef Stümpel, asistent trénera HK Žiar nad Hronom: „Nezačali sme najlepšie, akoby sme zabudli hrať hokej a prvú tretinu sa nezúčastnili zápasu. Našťastie sa potom chalani nabudili a začali sme hrať dobre, bojovali sme. Mám radosť aj za tú zostavu, ktorú máme, chalani tomu odovzdali všetko. Vďaka za ten bod, i keď sme mohli mať ešte jeden navyše, ale taký je hokej.“



Martin Baran, hlavný tréner HK TAM Levice: „Prvá tretina bola z toho zápasu najlepšia. V druhej tretine si súper vytvoril mierny tlak a paradoxne sme dali na 3:0. Potom prišla nekoncentrácia z našej strany a súper zapol. Dostali sme sa do problémov a Žiar vyrovnal. V závere sa nemôže stať, keď dáme dve minúty do konca gól, že vzápätí inkasujeme, ale hokej je taký. Súper nás dobiehal celý zápas. Klobúk dole, že aj bez kľúčových hráčov hrali výborne. V nájazdoch sme zase my vstali z mŕtvych a vyhrali sme.“

HC Topoľčany - HK Detva 3:6 (0:1, 2:3, 1:2)



Góly: 28. Gergel (Plochotnik, Melcher), 40. Plochotnik (Gergel, Dachnovskij), 46. Zubák (Vybiral, Jakubík) - 18. Kalousek (Tavi), 24. Živický (Jedliček, Križan), 35. Kalousek (Valigura), 39. Chlepčok (Jamrich, Zorvan), 49. Jamrich (Klíma, Surový), 59. Čunderlík (Hudec, Zorvan). Rozhodcovia: Hlinka, Synek - Zelený, Olle, vylúčení: 7:7, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 409 divákov.



Topoľčany: Beke (41. Noskovič) – Zubák, J. Jakubík, Dachnovskij, Bystričan, Hauser, Hrenák, Sedlák – Mikula, Bečka, Vybiral – Gergel, Plochotnik, Melcher – Piačka, Gaťár, Matej – Pšenko, Rojko, Benko



Detva: Smik – Kaštánek, Zorvan, M. Mešár, Lopejský, Myšiak, Račko, Kalamár, Matoňák – Surový, Jamrich, Chlepčok – Tavi, T. Klíma, Kalousek – Valigura, Hudec, J. Čunderlík – Jedliček, Križan, Živický



Vladimír Matejov, hlavný tréner HC Topoľčany: „My sme po víťazstve v Trnave chceli doma potvrdiť formu, bohužiaľ nepodarilo sa nám to. Chlapci hrali nekoncentrovane, robili sme veľa chýb v obrannom pásme. Zle sme pristupovali v strednom pásme ku hráčom, stratili sme tam veľa pukov. Napokon sa nám podarilo dostať do zápasu po kontaktnom góle, ale hneď na to sme išli do vlastného oslabenia o dvoch hráčov, v ktorom sme inkasovali. Nasledovala ďalšia séria našich vylúčení, nemohli sme sa tak dostať do tlaku, ktorý sme chceli vytvoriť. Veľmi zlý výkon a s chlapcami budeme mať pohovor pred zápasom v Humennom.“



Adam Chamula, vedúci družstva HK Detva: „Dnešný zápas dopadol nad naše očakávania a získali sme pre nás tri dôležité body. Za dnešný zápas patrí pre chlapcov pochvala a klobúk dole.“

TSS GROUP Dubnica - HC 19 Humenné 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)



Góly: 22. Kluka (Hovorka, Šišovský), 34. Trška (Tybor, Kluka), 50. Trška (Lopušan, Feranec), 60. Kluka (Tybor, Hovorka) - 4. Ťavoda (Vrábeľ, Pišoja), 14. Linet (Borov, Pišoja). Rozhodcovia: Valach, Smrek - Kovalčík, Hanko, vylúčení: 1:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 211 divákov



Dubnica: Lietava – Trška, Babrusev, E. Švec, Pavúk, Hřebíček, Harvánek, Szabo, Beňačka – Kluka, Hovorka, Tybor – Šišovský, J. Švec, M. Pobežal – Lopušan, J. Haščák, Haščič – Nemček, Ďuriš, Feranec



Humenné: Kozel – Ťavoda, Jansons, J. Pišoja, J. Hudec, Knižka, Jacko, Šimon – Safaralejev, Vrábeľ, Vaško – Linet, Toma, Borov – Ragan, Thomka, Sokoli – Vaculik



Peter Kopecký, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: „Prvá tretina bola z našej strany zlá, či pohybom alebo dôrazom, všade sme boli pomalší. Druhú tretinu sme začali hrať tak, ako sme si predstavovali a tretiu tretinu sme to len potvrdili. Musím pochváliť mužstvo, že sme dokázali otočiť nepriaznivý výsledok a vyhrať dôležité body.“



Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC 19 Humenné: „Mali sme veľmi dobrý úvod zápasu. Vytvárali sme tlak na súpera, získavali sme puky, hrali sme dobre pred bránou. Zápas nám ukradla druhá tretina a naša nedisciplinovanosť. V závere sme chceli niečo spraviť, ale bohužiaľ sme išli do oslabenia 5 na 3.“.

HK ‘95 Považská Bystrica - HC Prešov 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)



Góly: 13. Lušňák (Tománek, Meszároš), 53. Lušňák (Zaťko, Nauš) - 37. Novota (Paločko), 53. Chalupa, 56. Peresunko (Suja), 60. Peresunko. Rozhodcovia: Korba, Lesay - Tvrdoň, Kováčik, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 424 divákov



Považská Bystrica: Borák – Zaťko, Omelka, Nahálka, Meszároš, J. Ďurkech, L. Ďurkech, A. Zlocha, Scheuer – Tománek, T. Nauš, Lušňák – L. Urbánek, P. Ligas, Jakubec – Zemko, Rufati, Belic – Putala, Vaňo, Sádecký



Prešov: Kaľavský – Glazkov, Novický, Cibák, Semaňák, M. Novota, Nátny, Onderík, Greš – Jokeľ, Suja, Peresunko – Leščenko, Krajňák, Matúš Paločko – Chalupa, Hrabčák, Horvát – Maliňák, A. Novota, Havadej



Jakub Ručkay, hlavný tréner HK’95 Považská Bystrica: „Prvá tretina bola z našej strany výborná, pričom si dovolím povedať, že chvíľami sme v nej mali aj navrch, čo sa následne odzrkadlilo. Dnešný zápas rozhodla druhá tretina, v ktorej sme zaznamenali veľa nevyužitých presilových hier. Dokonca presilovú hru 5 na 3, kedy sme mali súpera dokončiť, dať o jeden až dva góly naviac a za stavu 3:0 by sa nám už hralo inak. Mužstvo však musím pochváliť, chalani bojovali až do konca, pričom v hre nás držal aj výborne chytajúci brankár. Zápas bol dobrý, ďakujem za výkon a ideme ďalej.“



Steve Kasper, hlavný tréner HC Prešov: „Musím vzdať nášmu súperovi veľký kredit. Bol to náročný a vyrovnaný zápas. Súper si dokázal vytvoriť šance a spôsobili nám problémy v našom obrannom pásme, pričom ich brankár chytal veľmi dobre. Myslím si, že náš tím podal dobrý kolektívny výkon, ale súper nás donútil si to vydrieť. Dnes odohrali naozaj dobrý zápas.“ .



Bratislava 12. februára (TASR) - Hokejisti Prešova zvíťazili v 37. kole Tipos SHL nad Považskou Bystricou 4:2. O víťazstve Šarišanov rozhodol Alexander Peresunko dvoma gólmi v závere z 56. a 60. minúty.Hráči druhého Žiaru nad Hronom síce vyrovnali stretnutie proti Leviciam z 0:3 na 3:3, no napokon hosťom podľahli 4:5 po samostatných nájazdoch. Trnava s trinástimi korčuliarmi zdolala tretiu Skalicu 2:1. Dubničania si vďaka víťazstvu 4:2 nad Humenným vytvorili na štvrtom mieste štvorbodový náskok pred svojim stredajším súperom.